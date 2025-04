ETV Bharat / state

मुंबईत प्रथमच साकारणार नगर सभागृह ( Source- BMC )

मुंबई– दररोज हजारो पर्यटक मुंबईला भेट देतात. या पर्यटकांचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यालय या इमारती आकर्षणाचा विषय असतो. या ब्रिटिशकालीन इमारती असल्याने त्या पाहण्याची पर्यटकांमध्ये उत्सुकता असते. पुरातन वारसा स्थळ असलेला हा परिसर आता आणखी दिमाखदार होणार आहे. महानगरपालिका मुख्यालय इमारतीसमोर असलेल्या महानगरपालिका क्रीडाभवन जागेचा पुनर्विकास करून याठिकाणी विविध वैशिष्ट्यांनी नटलेली 'टाऊनहॉल जिमखाना' वास्तू उभारण्यात येणार असल्याची माहिती महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.



आझाद मैदानासारखे ऐतिहासिक प्रमुख क्रीडांगणही ऐतिहासिक वारसा : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर हा मुंबई शहरातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या वारसा जतन प्रसीमा म्हणजेच हेरिटेज प्रीसिंक्टमध्ये समाविष्ट आहे. पुरातन वारसा, वास्तूशिल्प आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध असणाऱ्या या परिसरात आझाद मैदानासारखे ऐतिहासिक प्रमुख क्रीडांगण आहे. तसेच मेट्रो 3 सेवेच्या रूपाने महत्त्वाचे स्थानक देखील या भौगोलिकतेमध्ये आता जोडले गेले आहे. मुंबईत प्रथमच साकारणार नगर सभागृह (Source- ETV Bharat) महापालिकेकडून 'टाऊनहॉल जिमखाना' वास्तू उभारण्याचा निर्णय : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय या वास्तू पाहण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने मुख्यालयासमोर सेल्फी पॉइंट देखील उभारला आहे. असे असले तरी या पुरातन वारसा असलेल्या इमारती आणि संपूर्ण परिसर जवळून तसेच विहंगम स्वरूपात न्याहाळण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा नव्हती. ही कमतरता महानगरपालिकेने 'टाऊनहॉल जिमखाना' वास्तू रूपाने भरून काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका मुख्यालय इमारतीसमोर असलेल्या महानगरपालिका क्रीडाभवन जागेचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून, त्यात जागेत ही 'टाऊनहॉल जिमखाना' इमारत बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबईत प्रथमच साकारणार नगर सभागृह (Source- ETV Bharat)

