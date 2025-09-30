ETV Bharat / state

मैला हातानं उचलणारा एकही कामगार मुंबईत आढळला नाही; यंदा पुन्हा नव्यानं होणार सर्वेक्षण

बृहन्मुंबई क्षेत्रात हाताने मैला उचलणाऱ्या तसेच डोक्यावरुन मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांची १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत महानगरपालिकेकडून सर्वेक्षण नोंदणी करण्यात येणार आहे.

BMC to conduct survey
पालिका करणार सर्वेक्षण (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 11:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई – बृहन्मुंबई क्षेत्रात हाताने मैला उचलणाऱ्या तसेच डोक्यावरुन मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांची म्हणजेच मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सची १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत महानगरपालिकेकडून सर्वेक्षण नोंदणी करण्यात येणार आहे. यासाठी कामगारांनी संबंधित विभाग कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचं आवाहन पालिकेकडून करण्यात आलं आहे.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाच्या निर्देशांनुसार, मागील वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये कामगारांचे सर्वेक्षण नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात हातानं मैला उचलणाऱ्या कामगारांची एकही नोंद झाली नव्हती. असे असले तरी, यावर्षी पुन्हा एकदा असे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

नव्यानं करण्यात येणार सर्वेक्षण- बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ‘हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम २०१३’ हा अधिनियम केंद्र शासनाकडून ६ डिसेंबर २०१३ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमानुसार तसेच ‘स्वच्छ भारत अभियानातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सफाई कामगारांना कोणत्याही प्रकारे मैला हातानं हाताळण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच त्यांचे पुनर्वसन करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सध्या पालिका कार्यक्षेत्रात सेप्टिक टँक, मलजल वाहिनीची स्वच्छता यांत्रिक उपकरणाद्वारे करण्यात येत आहे. असे असले तरीही पुन्हा नव्यानं सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे.

मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स कायदा – २०१३ च्या तरतुदीचे उल्लंघन करुन कोणत्याही व्यक्तीला हातानं मैला साफ करण्यासाठी नियुक्त करणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था ही या कायद्यानुसार २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरू शकते. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स कायदा – २०१३ अंतर्गत देशभरात हाताने मैला साफ करणं ही प्रथा पूर्णतः बंद आहे. पालिकेचं म्हणणं आहे की, मुंबईतदेखील पालिका क्षेत्रात हातानं मैला साफ करणारा एकही कामगार किंवा कर्मचारी नाही. मात्र, तरी देखील शासनाच्या निर्णयानुसार मागील वर्षी प्रमाणं यावर्षीदेखील नव्यानं याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचं प्रशासनानं म्हटलं आहे.


कोणत्या कर्मचाऱ्याचा सर्वेक्षणाचा होऊ शकतो समावेश?- साफसफाईचे किंवा मैला साफ करण्याचे हाताने काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये सामान्यपणे महानगरपालिका शासकीय किंवा खासगी कार्यालये यामध्ये स्वच्छता कामगार म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश होतो. ते महानगरपालिका किंवा अन्य शासकीय किंवा खासगी क्षेत्रातील संघटना मंडळाचे प्रत्यक्ष कर्मचारी असू शकतात. तसेच कंत्राटी कर्मचारी असू शकतात, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं दिली आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BMC TO CONDUCT SURVEYOCTOBER 2025 BMC SURVEYSANITATION WORKERS REGISTRATIONMANUAL SCAVENGERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.