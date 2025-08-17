ETV Bharat / state

कबुतरांना कशाप्रकारे पुरवावं खाद्य ? : नागरिकांनी 'या' तारखेपर्यंत नोंदवाव्यात हरकती, सूचना; महापालिकेचं आवाहन

मुंबई खबुतरखान्यावरुन मोठं राजकारण तापल्यानंतर न्यायालयानं कबुतरांना खाद्य देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. आता महापालिकेनं नागरिकांकडून कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.

Dadar Kabutarkhana row
मुंबई महापालिका (Etv Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

August 17, 2025

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून कबुतरखाने आणि कबुतर यावरुन वातावरण तापले आहेत. दादर इथल्या कबुतरखान्यासाठी जैन समाजाकडून आंदोलन करण्यात आलं. तर कबुतरांची विष्ठा ही मानवाच्या आरोग्यास धोकादायक असल्यामुळं मानवी वस्तीत कबुतरखाने नको, असं विविध संघटना आणि नागरिकांची इच्छा आहे. कबुतरखान्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर गेल्या आठवड्यात सुनावणी करताना मुंबईत कबुतरखान्यावरील बंदी न्यायालयानं कायम ठेवली आहे. पण सकाळी 6 ते 8 या वेळेत पक्षांना दाणे टाकण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेनं न्यायालयात केली होती.

सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा : सकाळच्या वेळेत कबुतरांना खाद्य घालण्याची परवानगी मिळावी, असं कबुतरखान्यांची मागणी असल्याचं 13 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत महापालिकेनं म्हटलं होतं. यानंतर पालिकेच्या या युक्तिवादानंतर याबाबत तुम्ही एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. शेवटी लोकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे. महापालिकेनं सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करणं गरजेचं आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला बजावलं. तसेच कबुतरांना खाद्य देण्याबाबत मुंबई पालिकेनं निर्णय घेत असताना नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती देखील मागवाव्यात. त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असं मुंबई हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला निर्देश दिले होते.

हरकती, सूचना कधीपर्यंत नोंदवाता येणार? : दुसरीकडं न्यायालयानं महापालिकेला नागरिकांकडून हरकती मागविण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिका याबाबत खडबडून जागी झाली. कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीनं खाद्य कसं पुरवावं, यासाठी तीन अर्जांबाबत नागरिकांनी 18 ऑगस्ट ते 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदवाव्यात, असं आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. तसेच हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी अर्ज महापालिकेच्या वेबसाईटवरील https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous?guest_user-english या लिंकवर किंवा suggestions@mcgm.gov.in या ईमेल आयडीवर सदर हरकती आणि सूचना मेल करु शकता. तसेच लेखी स्वरुपात देखील हरकती व सूचना देऊ शकता, असं आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

