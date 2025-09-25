बाणगंगा तलावात तीन दिवस स्वच्छता मोहीम, पितृपक्षात टाकलेला दहा मेट्रिक टन कचरा केला गोळा!
बृहन्मुंबई महापालिकेनं पितृपक्षानंतर स्वच्छता मोहीम राबवून बाणगंगा तलावातून १० मेट्रिक टन कचरा बाहेर काढला. त्यासाठी तीन दिवस महापालिकेला स्वच्छता मोहीम राबवावी लागली.
Published : September 25, 2025 at 7:58 AM IST
मुंबई -ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाचं महत्त्व आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे आवाहन याकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष केल्यानं बाणगंगा तलावात मोठ्या प्रमाणात कचरा, पिंडदान आणि इतर निर्माल्य साचलं. महापालिकेनं स्वच्छता मोहीम राबवून तलावातून १० मेट्रिक टन कचरा आणि इतर निर्माल्य बाहेर काढलं आहे.
धार्मिक विधींमुळे मुंबईतील वाळकेश्वर परिसरातील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात साचलेले निर्माल्य काढण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं सलग तीन दिवस स्वच्छता मोहीम राबवावी लागली. या मोहिमेतून एकूण १० मेट्रिक टन निर्माल्य तलावातून संकलित करण्यात आलं. तसेच तलावातील माशांना पुरेसा प्राणवायू मिळावा, यासाठी वायूविजन व्यवस्थेद्वारे सहा पंप लावण्यात आले. त्याचबरोबर तलावातील पाणीही स्वच्छ करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली. ही संपूर्ण स्वच्छता करण्यासाठी महानगरपालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सलग तीन दिवस परिश्रम घेतले आहेत.
वाळकेश्वर परिसरातील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाचे व्यवस्थापन एका खासगी संस्थेकडे आहे. पितृपक्षात मुंबईतील नागरिक बाणगंगा तलावात पिंडदानासाठी एकत्र येतात. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी धार्मिक विधीनंतर पिंडदानाचे साहित्य आणि निर्माल्य तलावात टाकू नये, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून सातत्यानं करण्यात आले होते. निर्माल्य आणि पिंडदान याकरिता बाणगंगा तलावाजवळच कृत्रिम तलाव उभारला होता. मात्र, नागरिकांनी पितृपक्षात केलेल्या पिंडदानाचं निर्मूलन कृत्रिम तलावात न टाकता थेट मुख्य तलावात टाकले. तिथे मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण झाला. बाणगंगा तलाव एक ऐतिहासिक वारसा स्थळ असल्यानं त्याचं जतन करणे आवश्यक आहे. पिंडदानंतर निर्माल्य मुख्य तलावात टाकल्यानं पाणी स्वच्छ झाले. आता बृहन्मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सलग तीन दिवस सफाई करून तब्बल दहा मेट्रिक टन कचरा बाहेर काढला आहे.
तीन दिवसीय राबविली स्वच्छता मोहीम- याबाबत पालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे की, २१ सप्टेंबर सर्वपित्री अमावस्येला मुंबईतील नागरिकांनी पिंडदानासाठी प्रचंड गर्दी केली. तलाव परिसरात कर्तव्यावर हजर असलेल्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी तलावात निर्माल्य आणि पाने-फुले टाकू नका, असे नागरिकांना आवाहन केलं. तरीही नागरिकांनी बाणगंगा पिंडदान करून साहित्य पाण्यात सोडले. त्यामुळे पालिकेचा डी विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला तलावाची स्वच्छता मोहीम हाती घ्यावी लागली. रविवारी २१ सप्टेंबर ६ मेट्रिक टन, सोमवार २२ सप्टेंबर २ मेट्रिक टन आणि मंगळवार २३ सप्टेंबर २ मेट्रिक टन असे एकूण दहा मेट्रिक टन कचऱ्याचं संकलन करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
धार्मिक विधी केल्यानंतर निर्माल्य कलशाचा वापर करावा- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, तलावातील माशांना जास्तीत जास्त प्राणवायू मिळावा, यासाठी सलग तीन दिवस सहा पंपाद्वारे तलावातील पाणी उपसून पुन्हा तलावात सोडण्यात आले. यामुळे पाण्यातील प्राणवायूचं प्रमाण वाढलं आहे. तसेच तलावातील माशांनाही आता पुरेशा प्रमाणात प्राणवायू मिळत आहे. नागरिकांनी ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाचं महत्त्व ओळखून त्यात निर्माल्य आणि कचरा टाकू नये. तसेच धार्मिक विधी केल्यानंतर निर्माल्य कलशाचा वापर करावा आणि कचरा टाकण्यासाठी पिंपाचा वापर करण्याचं आवाहन पालिका प्रशासनानं केलं आहे.
