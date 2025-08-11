कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं एक नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामुळं राज्यासह देशातील अनेक शेतकरी व लहान ट्रॅक्टर धारकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. 'हॉलेज ट्रॅक्टर' म्हणजे मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी हे नियम लागू होणार असले तरी, प्रत्यक्ष शेतीतील ट्रॅक्टरसाठी देखील हे नियम लागू होतील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
खर्च वाढण्याची भीती : या नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग यंत्र बसवणं बंधनकारक आहे. ज्यासाठी किमान 8 हजार ते 15 हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय, विमानात वापरल्या जाणाऱ्या 'ब्लॅक बॉक्स'सारखा इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर म्हणजेच EDR बसवण्याची अट आहे, ज्याचा खर्च 15 हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. तसंच ट्रॅक्टरला जोडल्या जाणाऱ्या ट्रॉलीसाठी नवे मेकॅनिकल कपलिंग आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हे महागडे बदल करणं बंधनकारक केलं आहे. यामुळं जुन्या ट्रॉली बदलाव्या लागतील किंवा शेतकऱ्याला त्यावर मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
महागडे उपकरण बसवण्याची सक्ती का? : या नियमांविरोधात विधान परिषदेचे काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सतेज पाटील म्हणाले की, "दिल्लीच्या ऑफिसमध्ये बसून बनवलेले हे कायदे शेतकऱ्यांच्या वास्तवाशी पूर्ण विसंगत आहेत. शेतकरी महामार्गावर व्यावसायिक वाहतूक करत नाहीत; मग त्यांच्याकडून असे महागडे उपकरण बसवण्याची सक्ती का?," असा सवाल सतेज पाटील यांनी केला.
...अन्यथा मोठा ट्रॅक्टर मोर्चा : सरकारनं 18 ऑगस्ट 2025 पर्यंत या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्याची संधी दिली आहे. शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि संघटनांनी comments-morth@gov.in या ई-मेलवर आपली हरकत कळवण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळं सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या हरकती नोंदवण्यासाठी आवाहन केलं आहे. दरम्यान, पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या नियमांतून शेतीसाठीचे ट्रॅक्टर वगळावेत किंवा अधिसूचना पूर्णपणे रद्द करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा मोठा ट्रॅक्टर मोर्चा काढत आंदोलनाचा इशारा सतेज पाटील यांनी दिला आहे.
हेही वाचा :
- 'आपल्या माजी उपराष्ट्रपतींचं काय झालं? देशाला सत्य जाणून घ्यायचं आहे'; खासदार संजय राऊत यांचा अमित शाह यांना थेट सवाल
- वाठोडा शुक्लेश्वर; विदर्भाच्या काशीत बारा ज्योतिर्लिंगाचा पट, दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
- खासदारांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब, इंडिया आघाडीचा मोर्चा पोलिसांनी अडवला