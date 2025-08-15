ETV Bharat / state

भाजपाचा व्हायरस आता शिंदे आणि अजित पवारांच्या पक्षांना लागलाय- रोहित पवार

सूरज चव्हाणला बढती देण्यात अजित पवारांचा हात आहे की नाही हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे, असंही रोहित पवार म्हणालेत.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Source- ETV Bharat)
August 15, 2025

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवक नेते सूरज चव्हाण यांची काल पक्षाच्या वतीने प्रदेश सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. त्यांच्या या नियुक्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी जोरदार टीका केलीय. ते म्हणाले की, काल सूरज चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. लातूरमध्ये एका सामाजिक कार्यकर्त्याला सूरज चव्हाण यांच्याकडून मारहाण करण्यात आली होती आणि याविरोधात अजित पवार यांनी ट्विट केलं होतं. पण असं असताना पक्षाच्या वतीने त्यांचं प्रमोशन करण्यात आलं असून, सूरज चव्हाणला बढती देण्यात अजित पवारांचा हात आहे की नाही हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे, असंही रोहित पवार म्हणालेत.

पदाधिकाऱ्यांवर अजितदादांचा कंट्रोल आहे की नाही हे स्पष्ट करावं : तसेच त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर अजितदादांचा कंट्रोल आहे की नाही हे स्पष्ट करावं. ज्या नेत्याने हा पक्ष वेगळा केला, साहेबांची साथ सोडली, आमदार निवडून आणले, त्यांनाच वेगळं केलं जात असेल तर समजून जा की, भाजपाचा व्हायरस हा अजितदादांच्या पक्षाला लागला. आम्हाला वेगळं केलं आता हा व्हायरस अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना तोडत असल्याचं यावेळी रोहित पवार म्हणाले. पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पक्ष कार्यालयात पक्षाचे नेते रोहित पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलंय. यावेळी त्यांना विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

आम्ही संविधानसाठी लढत राहू : यावेळी रोहित पवार म्हणाले की, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा असून, ज्यांनी ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या परिवाराला नमन आहे. आम्ही संविधानसाठी लढत राहू. आता मुंबईत निवडणूक आहे म्हणून मराठी-अमराठी, कबूतर प्रेमी- कबूतर अप्रेमी असे वाद काढले जात आहेत. भाजपाला इतर प्रश्नांवर बोलायचं नाही म्हणून असे वाद निर्माण केले जात आहेत, असंही यावेळी रोहित पवार म्हणाले. रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की, आता गोगावले यांना चार वर्षं पालकमंत्री पदासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना आमदार होतो का नाही असं वाटेल. हे सगळे नेतेपदाच्या मागे जाणारे नेते आहेत, अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.

आज पंतप्रधान पाकिस्तानला शस्त्र पुरवणाऱ्या चीनवर बोलत नाहीत : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जे भाषण केलंय, त्याबाबत त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, मोदीजी यांचे आजचे जे भाषण होतं ते लांबलेलं होतं. पंतप्रधान म्हणून सगळे ऐकतात, आपले मित्र देश कसे वागतात? यावर बोलायला हवे होते. आज पंतप्रधान पाकिस्तानला शस्त्र पुरवणाऱ्या चीनवर बोलत नाहीत. अमेरिका का आपली बाजू घेत नाही? यावर काहीच बोलण्यात आलं नाही. आजचे भाषण बजेटबद्दल नव्हते, असंही यावेळी पवार म्हणालेत.

