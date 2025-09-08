पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच भाजपाची एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांवर कुरघोडी
छत्रपती संभाजीनगरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विद्यमान आमदार असताना भाजपानं मतदार नोंदणी सुरू केल्यानं महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये जागा वाटपावरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Published : September 8, 2025 at 2:49 PM IST
मुंबई : पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे. 2020 मध्ये पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या मतदारसंघांमध्ये झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी पक्षानं मतदार नोंदणी आणि प्रचारासाठी आक्रमक रणनीती आखली आहे. आपल्या प्रमुख नेत्यांना मतदारसंघनिहाय जबाबदाऱ्या सोपवून भाजपानं आघाडी घेतली आहे. या तिन्ही मतदारसंघांत मतदार नोंदणीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून भाजपानं डिजिटल आणि प्रत्यक्ष मोहिमांचा अवलंब केला आहे. मात्र, छत्रपती संभाजीनगरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विद्यमान आमदार असताना भाजपानं मतदार नोंदणी सुरू केल्यानं महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये जागा वाटपावरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भाजपाचा आतापासूनच तयारीला वेग : 2020 मधील विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीनही पदवीधर मतदारसंघांत भाजपाला पराभव पत्करावा लागला होता. या जागा अनुक्रमे राष्ट्रवादी काँग्रेस (सध्या - शरद पवार गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (सध्या - अजित पवार गट) यांनी जिंकल्या होत्या. या पराभवातून धडा घेत भाजपानं आतापासूनच तयारीला वेग दिला आहे. त्यांनी पुणे विभागासाठी प्रदेश महासचिव राजेश पांडे, नागपूर विभागासाठी माजी आमदार सुधाकर कोल्हे आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी आमदार संजय केणेकर यांना मतदार नोंदणी प्रमुख म्हणून नियुक्त केले आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी करून पक्षाची ताकद वाढवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरची जागा सध्या राष्ट्रवादीकडे असूनही भाजपाने तिथे आपली मोहीम सुरू केली आहे.
मतदार नोंदणी का महत्त्वाची? : पदवीधर मतदारसंघात मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी किमान तीन वर्षांपूर्वी कोणत्याही शाखेतून पदवी प्राप्त केलेले नागरिक पात्र ठरतात. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदारांची नव्याने नोंदणी करावी लागते, ज्यामुळे पक्षांच्या युवा संघटना आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), भाजयुमो, युवासेना, युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक आघाडी यांसारख्या संघटना वर्षभर मतदार नोंदणीसाठी काम करतात. ज्या पक्षाची नोंदणी अधिक, त्या पक्षाच्या उमेदवाराला विजयाची संधी जास्त असते. यामुळं भाजपनं आपली यंत्रणा आतापासूनच सक्रिय केली आहे. सध्या पुणे मतदारसंघात अरुण लाड (राष्ट्रवादी-शरद पवार), नागपूर मतदारसंघात अभिजीत वंजारी (काँग्रेस) आणि छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघात सतीश चव्हाण (राष्ट्रवादी-अजित पवार) हे आमदार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 6 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे.
तिरंगी लढत होणार? : नागपूर हा भाजपाचा गड मानला जात असतानाही 2020 मध्ये काँग्रेसच्या अभिजीत वंजारी यांनी भाजपाचे उमेदवार संदीप जोशी यांचा पराभव करून ही जागा खेचून आणली होती. त्यामुळं यंदा भाजपा या जागेवर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे. पुणे मतदारसंघातही 2020 मध्ये राष्ट्रवादीच्या अरुण लाड यांनी भाजपच्या संग्राम देशमुखांचा पराभव केला होता. सध्या अरुण लाड शरद पवार गटात असल्यानं यंदाच्या निवडणुकीत पुण्यात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.
पुणे पदवीधर मतदारसंघ भाजपाला, शिक्षक मतदारसंघ शिवसेनेला द्या - शहाजी बापू पाटील : पुणे पदवीधर मतदारसंघ भाजपाला आणि शिक्षक मतदारसंघ शिवसेनेला द्यावा, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडे करणार आहे. मंगेश चिवटे यांनी आरोग्यदूत म्हणून राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीही ते प्रभावीपणे काम करतील, असा विश्वास आहे. सध्याचा शिक्षक मतदारसंघाचा आमदार अपक्ष असल्यानं ही जागा शिवसेनेला मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मंगेश चिवटे यांच्यावर विशेष प्रेम आहे. मंगेश यांनी आपल्या कामातून कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळं शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते दमदार आमदार म्हणून काम करतील, याची मला खात्री आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी दिली.
मतदार नोंदणीचा प्रत्येकाला अधिकार - राष्ट्रवादी : विधान परिषदेच्या पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघासाठी प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीनं नोंदणी करीत असतो. जशी भाजपानं नोंदणी सुरू केली आहे, तशी राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही केली आहे. पुण्याचा विचार करता, या जागेवर आधी भाजपाचे चंद्रकांत पाटील जिंकले होते. ते कोथरुडमधून विधानसभेत गेल्यानंतर राष्ट्रवादी एकत्रित असताना आम्ही ती जागा जिंकली होती. आता ते आमदार (अरुण लाड) शरदचंद्र पवार पक्षात आहेत. परंतु या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक पक्षाला आहे. शेवटी ज्याची नोंदणी अधिक, तोच पक्ष जिंकतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी दिली.
उमेदवार पक्षश्रेष्ठी ठरवतील - भाजपा : महायुती म्हणून आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित आहोत. प्रत्येक पक्ष हा आपल्या संघटन विस्तारासाठी काम करीत असतो. नियमित मतदार नोंदणी असो वा शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणूक असो, हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यानुसार नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. कारण, मतदार नोंदणीच्या संख्येवर या निवडणुकीचं यशापयश अवलंबून असतं. मागच्या वेळी आम्ही ही जागा थोडक्यासाठी गमावली होती. आता उमेदवार कोण असेल, हे पक्षश्रेष्ठी ठरवतील. पण निवडणूक जिंकण्यासाठीची पूर्वतयारी आम्ही करून ठेवत आहोत. जो उमेदवार असेल, त्याच्यासाठी सर्वजण एक दिलानं काम करतील, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे कसबा विधानसभेचे आमदार हेमंत रासने यांनी दिली.
