मुंबईत पंतप्रधान मोदींचा 'संगीतमय वाढदिवस' साजरा, 'मेरा देश पहले' कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योगपती आणि बॉलीवूड कलाकारांची हजेरी

भाजपाकडून 'मेरा देश पहले द अंटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. हा कार्यक्रम पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता.

Mera Desh Pehle: The Untold Story of Narendra Modi
'मेरा देश पहले' कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 7:54 AM IST

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपाकडून देशभरात ‘मेरा देश पहले : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. मुंबईत बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये रविवारी (21 सप्टेंबर) हा संगीतमय कार्यक्रम पार पडला. या प्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सोबतच, या भव्य कार्यक्रमात अक्षय कुमार, रवीना टंडन, टायगर श्रॉफ, विक्रांत मेसी, रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांसारख्या दिग्गज बॉलीवूड कलाकारांनीही हजेरी लावली होती.

पंतप्रधान मोदींच्या जीवनावर आधारित संगीतमय लघुपट प्रदर्शित : मेरा देश पहले : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित संगीतमय लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला. या लघुपटाचे लेखक आणि गीतकार मनोज मुंतशीर असून, त्यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या या लघुपटात मोदींच्या आयुष्यातील प्रेरणादायी प्रसंगांची प्रभावी मांडणी करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरमध्ये विनामूल्य आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीता अंबानी यांचे विशेष आभार मानले.

मुख्यमंत्र्यांकडून मनोज मुंतशीर यांचं कौतुक : या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत कार्यक्रमाच्या सादरीकरणाचं विशेष कौतुक केलं. ते म्हणाले, 'या लघुपटाचं नरेशन ज्या प्रकारे सादर करण्यात आलं आणि ज्या आत्मीयतेनं भावना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या, त्यामुळे आम्ही सर्वजण भावविभोर झालो आहोत. अजय-अतुल यांच्या संगीतामुळे कार्यक्रमाला एक वेगळीच उंची लाभली.'

'आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला जगातील सर्वात मजबूत राष्ट्र बनवत आहेत. ते या प्रवासात इथपर्यंत कसे पोहोचले? त्यांच्या मनातील भावना काय होत्या? त्यांची विचारसरणी कशी तयार झाली आणि त्यांचा निश्चय कसा अधिक दृढ झाला? या सगळ्याच गोष्टी आजच्या कार्यक्रमातून हृदयस्पर्शीपणे उलगडल्या. त्यामुळेच हा कार्यक्रम अधिक प्रभावी ठरला,' असं त्यांनी सांगितलं.

फडणवीस पुढे म्हणाले, 'मनोज मुंतशीर आणि त्यांच्या टीमनं हे आयोजन केल्याबद्दल मी त्यांचं विशेष अभिनंदन करतो. मनोज, तुम्ही हा कार्यक्रम केवळ सहा शहरांमध्ये करणार होतात, पण माझी विनंती आहे की हा कार्यक्रम देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचायला हवा. हा संदेश सर्वत्र जावा.'

'जीएसटी सुधारणा क्रांतिकारी पाऊल' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी संदर्भात जाहीर केलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुधारणेला 'क्रांतिकारी पाऊल' असं संबोधलं. "जीएसटीचे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील जीएसटी दर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वस्तूंच्या किंमती निश्चितच कमी होतील आणि त्याची देशांतर्गत मागणी वाढेल," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

"आपण सध्या आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत. अशा वेळी या प्रकारची करसवलत देशातील उत्पादन, व्यापार आणि उपभोग यांना चालना देणारी ठरेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी दरात कपात केल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो," असंही फडणवीस म्हणाले.

