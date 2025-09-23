ETV Bharat / state

... अन फडणवीस, पवार यांनी लावला डोक्याला हात: प्रस्तावाच नाही आणि भाजपा मंत्री म्हणतात निधी मिळाला नाही

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी देत नसल्याचा आरोप करण्यात येत होता. आता मात्र भाजपा मंत्र्यांनी अजित पवार निधी देत नसल्याचा आरोप केला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 9:48 PM IST

मुंबई : आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, या बैठकीत अनेक महत्तावचे निर्णय घेण्यात आले. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र बैठक संपल्यानंतर आयत्या वेळी आलेल्या प्रश्नावरुन महायुतीतील मंत्र्यांनीच अर्थमंत्री अजित पवार निधी देत नाहीत, म्हणून नाराजी व्यक्त केली. याआधीही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत निधीवरुन एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार करत नाराजी व्यक्त केली आहे. आता भाजपाच्या एका मंत्र्यांनीही निधीवरुन नाराजी व्यक्त केल्याची खमंग चर्चा मंत्रालयाच्या आवारात होत आहे.

नेमक काय घडलं? : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर ऐनवेळी आलेल्या विषयांवर चर्चा होत होती. यावेळी राज्याचे मार्केटिंग फेडरेशन विभागाचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी थेट "अजित पवार यांच्या खात्याकडून निधी मिळाला नसल्याची तक्रार केली. एवढेच नाही तर आमच्याकडून पाठवलेल्या कामाच्या निधीचा प्रस्ताव अजून खात्याकडून मंजूर केला नाही," असा आरोप मंत्री जयकुमार रावल यांनी केला. यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्केटींग फेडरेशनच्या प्रस्तावाबाबत अर्थ खाताच्या खर्च (एक्सपेंडिचर) विभागातील आयएएस अधिकाऱ्याला तातडीने बैठकीत हजर राहण्याचे फर्मान सोडले. एवढेच नाहीतर संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील बोलावण्यात आले. त्यावर आयएएस अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी लगबगीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर झाले. अधिकारी येताच मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी प्रश्नांचा भडीमार सुरु केला. त्यावर मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्रालयाकडून असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं आयएएस अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांनी सांगितलं आणि सगळेच चकीत झाले.

प्रस्तावच आला नाही : यानंतर मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आलं. मात्र त्या अधिकाऱ्यानी दिलेल्या उत्तरामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री यांना धक्काच बसला. मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्री कार्यालयातून अद्याप प्रस्ताव तयार केला नाही. त्यामुळे प्रस्ताव पाठवला नसल्याचं अधिकाऱ्यानी सांगितलं. दरम्यान, मार्केटींग फेडरेशनच्या मंत्री कार्यालयातील अधिकारी यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना कपाळावर हात मारण्याची वेळ आली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या प्रस्तावाची आणि घटनेची खमंग चर्चा मंत्रालय परिसरात सुरु असल्याचं ऐकायला मिळालं.

