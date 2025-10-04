ETV Bharat / state

"मुख्यमंत्री पदासाठी तुम्ही काँग्रेससोबत गेलात"; चंद्रकांत पाटील यांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल, रोहित पवारांना घेतलं फैलावर

माध्यमांशी बोलाताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरे, रोहित पवार यांच्यावर टीका केली. कोल्हापुरात महापालिका निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश दिले.

MINISTER PATIL CRITICISE THACKERAY
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची उद्धव ठाकरे आणि रोहित पवार यांच्यावर टीका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : उद्धव ठाकरे आता आपल्यासोबत असायला पाहिजेत, असं म्हणण्याचा काहीच प्रश्न नाही. 2014 ते 2019 खूप सन्मान दिला, तरी त्यांनी आमच्या नेत्यांवर खालच्या भाषेत टीका केली. केवळ मुख्यमंत्री पदासाठी तुम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेलात, असं म्हणत भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल केला. तसंच आमदार रोहित पवारांनाही चंद्रकांत पाटील यांनी फैलावर घेतलं. कोल्हापुरातील कुर (ता. भुदरगड) इथं आयोजित केलेल्या विजय संकल्प मेळाव्यानंतर मंत्री पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.

...लगेच करणार महापालिकेची तयारी : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत कोर्टातील सगळ्या याचिका संपल्या. न्यायालयानं आता निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर आणि सर्व पंचायत समित्यांवर महायुतीचा अध्यक्ष असला पाहिजे. जिल्हा परिषद झाल्यानंतर लगेच महानगरपालिकेची तयारी आम्ही करणार आहोत," असं मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

...यावरून विरोधकांनी केली टीका : लावणी नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या वाहनानं एका रिक्षाला धडक दिल्याचं प्रकरण ताज आहे. यावर बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, "गौतमी पाटीलच्या वाहनानं रिक्षावाल्याला उडवलं. यात रिक्षा चालक गंभीर जखमी झाला. माध्यमांनी अपघाताच्या अनेक बातम्या लावल्या. कारवाई करणार की नाही असे अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. संबंधित रिक्षा चालकाची मुलगी माझ्या ऑफिसमध्ये आली. त्यानंतर मी डीसीपींना फोन लावला. मात्र त्या वाहनामध्ये गौतमी पाटील नव्हती असं समोर आलं. मात्र यावरून विरोधकांनी टीका सुरू केली."

माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat Reporter)

आमदार रोहित पवारांना घेतलं फैलावर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला होता. याला आज मंत्री पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "आमदार रोहित पवारांना काय काम धंदा आहे. स्वतःची थोडी तरी पत राखून बोलत जा बाबा. मी काय करायचं हे रोहित पवार यांनी मला शिकवण्याची गरज नाही. कोणत्या प्रकरणात आम्ही काय भूमिका घेतो हे ढोल वाजवून सांगायची सवय आम्हाला नाही," असं म्हणत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार रोहित पवार यांना फैलावर घेतलं.

मी कोल्हापुरातून कधीच लक्ष काढलं नव्हतं : "सांगलीमध्ये शरद लाड यांचा पक्षप्रवेश मंगळवारी होणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगलीत मंगळवारी मोठे पक्षप्रवेश होणार आहेत. शरद लाड यांनी पदवीधरच्या उमेदवारीवर हक्क सांगितला आहे. त्यांचे वडील विद्यमान आमदार असल्यामुळं आणि जास्तीत जास्त मतदान नोंदणी असल्यानं त्यांनी उमेदवारीवर हक्क सांगितला आहे. आज संध्याकाळपर्यंत प्रवेश करणाऱ्या कोल्हापुरातील नेत्याचं नाव समोर येईल. मी कोल्हापुरातून कधीच लक्ष काढलं नव्हतं. मला पक्ष जी जबाबदारी देतो, ती मी पार पाडतो. पश्चिम महाराष्ट्रावर मला लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याच्या सूचना : दिवाळी झाल्यानंतर दोन दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची आचारसंहिता राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस जिल्हा परिषद आणि डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस महानगरपालिका निवडणुका लागणार आहेत. त्यामुळं भाजपाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावं अशा सूचना कुर (ता. भुदरगड) इथं आयोजित केलेल्या विजय संकल्प मेळाव्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. या मेळाव्याला राज्य कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव, माजी आमदार संजय घाटगे, जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अंबरीश घाटगे, संताजी घोरपडे, पी. जी शिंदे, के पी चौगुले, राजेंद्र तारळे, प्रशांत कापसे यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

TAGGED:

KOLHAPUR LOCAL ELECTIONS 2025MINISTER CHANDRAKANT PATILUDDHAV THACKERAYBJP MAHARASHTRA POLITICSMINISTER PATIL CRITICISE THACKERAY

