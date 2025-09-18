ETV Bharat / state

मत चोरी नव्हे काँग्रेसची बुद्धी चोरी झाली; मंत्री आशिष शेलार यांचा राहुल गांधींसह काँग्रेसवर निशाणा

मत चोरीवरून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यावर मंत्री आशिष शेलार यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस आणि राहुल गांधीवर टीका केली.

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिनी जन्मलेल्या लेकींना मिळाली सोन्याची अंगठी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 8:25 PM IST

कोल्हापूर : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मत चोरीचा आरोप केलाय. यानंतर भाजपा आणि राज्यातील सत्ताधारी नेते आक्रमक झाले आहेत. कोल्हापुरातील एका कार्यक्रमात माध्यमांशी बोलताना राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर निशाणा साधला.

त्यांच्या हाताला भोपळाच लागेल : मतदारांनी मतदान वाढवलं तर राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय? लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मत चोरी या विषयावर बोलत आहेत. मात्र, काँग्रेसची मती चोरी झाली आहे. मती म्हणजे त्यांच्या बुद्धीमध्ये चोरी झाली आहे. आपला पराभव त्यांना पचवता येत नाही. मतदानाची प्रक्रिया सर्वांनी पाहिली आहे. यामुळं राहुल गांधी संभ्रम निर्माण करून आपला पराभव पचवला जाईल, असा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या हाताला भोपळाच लागेल, अशी टीका राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी केली कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलत होते.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री आशिष शेलार (ETV Bharat Reporter)

लवकरच केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे काम पूर्ण होईल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त राज्य सरकारनं सेवा पंधरवडा जाहीर केलाय. त्या निमित्तानं आज मी कोल्हापुरात स्वतःच्या आईच्या नावानं 75 झाडं लावली. या स्तुत्य उपक्रमात मला सहभागी होण्याची संधी मिळाली. कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वैभवाचं केंद्र असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीचं काम सध्या सुरू आहे. या कामाला गती यावी यासाठी मीही त्या ठिकाणी भेट दिली. कोल्हापूरकर रसिक आणि प्रेक्षकांच्या अपेक्षाप्रमाणे लवकरच केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे काम पूर्ण होईल, अशी ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.

कोल्हापुरात चित्रिकरण होण्यासाठी प्रयत्न करणार : कोल्हापूरच्या चित्रनगरीतील पायाभूत सोयी सुविधांचं सुरू असलेलं काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात दहा ते पंधरा कोटींचा अधिक निधी चित्रनगरीच्या विकासासाठी देणार आहे. या कामांच्या शुभारंभासाठी लवकरच आपण कोल्हापुरात येऊ. कोल्हापूरच्या चित्रनगरीच्या माध्यमातून कोल्हापूरचे कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चित्रपटसृष्टीशी निगडित असलेल्या सर्व कलाप्रेमींच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त चित्रीकरण कोल्हापुरात होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिनी जन्मलेल्या लेकींना मिळाली सोन्याची अंगठी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात सेवा पंधरावडा राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांच्या पुढाकारानं कोल्हापुरातील जिल्हा रुग्णालय असलेल्या सीपीआरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी जन्म घेतलेल्या जिल्ह्यातील 8 लेकींना सोन्याची अंगठी भेट देण्यात आली. यामध्ये दोन जुळ्या मुलींचाही समावेश आहे. यापुढं ग्रामीण भागात जन्माला येणाऱ्या मुलींच्या पालकांना प्रमाणित केलेली दोन चंदनाची झाड देणार असल्याची घोषणा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. 18 वर्षानंतर प्रत्येकी 25 लाखांचं चंदनाचं झाड शिक्षण आणि लग्नासाठी त्या कुटुंबाला आधार ठरेल. यासाठी दहा हजार चंदनाच्या झाडांची नर्सरी सुरू केल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली. कार्यक्रमाला जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, राज्य कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता, अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते.

Last Updated : September 18, 2025 at 8:25 PM IST

