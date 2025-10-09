आरएसएस पथसंचलनातील पुष्पवृष्टीवरून चिखलीकर-धोंडगे आमनेसामने
आरएसएसच्या पथसंचलनावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून पुष्पवृष्टी करण्यात आली होती. यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर (Prataprao Chikhalikar) यांनी अशोक चव्हाणा यांच्यावर टीका केली.
Published : October 9, 2025 at 2:37 PM IST
नांदेड : विजयादशमीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) वतीनं पारंपरिक पथसंचलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या पथसंचलनावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुष्पवृष्टी केली होती. याच कृतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर सडकून टीका केली होती. यावेळी चिखलीकर म्हणाले होते, "कालपर्यंत लोकं तुमच्यावर फुलं उधळायचे, आज तुम्हाला RSS च्या पथसंचलनावर फुलं उधळावी लागत आहेत. अशोक चव्हाण यांची काय अवस्था झालीय, हे जनतेनं पाहावं."
पन्नास वर्ष जनता अशोक चव्हाणांवर फुलं उधळत होती : चिखलीकर यांच्या या वक्तव्यावर भाजपा नेते विजय धोंडगे यांनी प्रत्युत्तर देत त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. धोंडगे म्हणाले, "पन्नास वर्ष जनता अशोक चव्हाणांवर फुलं उधळत होती, आणि पुढेही महाराष्ट्रातील जनता त्यांच्यावर फुलं उधळत राहील. आरएसएसच्या मदतीनेच चिखलीकर भाजपाकडून खासदार झाले, हे त्यांनी विसरू नये. भाजपामध्ये असताना चिखलीकर मुस्लिम बहुल भागात गेले होते का? तसंच त्यांनी चिखलीकर यांच्या भूतकाळावर टीका करत म्हटलं, "चाळीस वर्षांपूर्वी चिखलीकर हे अशोक चव्हाणांच्या घरी चहा-बिस्कीट देण्याचं काम करत होते. अशोक चव्हाण यांच्यामुळेच ते आमदार आणि सभापती बनले." अशा प्रकारे RSS च्या पथसंचलनावरून सुरू झालेल्या या वादानं नांदेडच्या राजकीय वातावरणात नवं राजकारण रंगवलं आहे.
संघाचे ऐतिहासिक पथसंचलन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना २७ सप्टेंबर १९२५ साली म्हणजेच विजया दशमीच्या दिवशी बरोबर १०० वर्षांपूर्वी झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे यंदा हे शताब्दी वर्ष आहे. यानिमित्ताने स्वयंसेवकांचे ऐतिहासिक पथसंचलन पार पडले. नागपूर शहरातील तीन वेगवेगळ्या भागातून हजारो स्वयंसेवकांचे तीन गट नागपूर शहर केंद्रबिंदू असलेल्या व्हेरायटी चौकात एकाचवेळी दाखल झाले होते. त्या ठिकाणी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतसह महानगर प्रमुख राजेश लोहिया आणि इतर ही पदाधिकारी उपस्थित होते. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी तीनही पथसंचलनाचे निरीक्षण केले. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे देखील उपस्थित होते.
