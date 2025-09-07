ETV Bharat / state

"...पहिले देवेंद्र फडणवीस यांचा उदोउदो करत होते", प्रवीण दरेकर यांनी विविध विषयावर मांडली भूमिका

महाडमध्ये बोलताना भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी विविध विषयांवर आपली प्रतिक्रिया दिली

PRAVEEN DAREKAR
माध्यमांशी बोलताना भाजपा नेते प्रवीण दरेकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 10:15 PM IST

रायगड : देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके त्यांचा उदोउदो करत होते. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील सर्व समाजात योग्य भूमिका घ्यावी लागते. राज्याचा मुख्यमंत्री कोण्त्याही एका समाजासाठी काम करत नाहीत. तर ते सर्व समाजासाठी काम करतात. त्यामुळं ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. कोण काय बोलतो यापेक्षा वस्तुस्थिती काय आहे? हे पाहणं आवश्यक आहे, असं भाजपा नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले. भाजपा नेते प्रवीण दरेकर खासगी कार्यक्रमासाठी रविवारी महाड दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना विविध मुद्यांवर भूमिका मांडली.

राजकारणात नेते, पक्ष एकत्र येत असतात : "राजकारणात नेते, पक्ष एकत्र येत असतात. हे फार मोठं प्रकरण नाही. त्यापेक्षा मोठ्या घटना घडत असतात. माध्यमांना याचं याचं आकर्षण असतं, ते ठीक आहे. पण आता पुढं काय होतं ते पाहूया," असं म्हणत प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे बंधूंच्या दसरा मेळाव्याबाबत प्रतिक्रिया दिली.

'देवाभाऊ' हे महाराष्ट्रानं दिलेलं नाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 'देवाभाऊ' हे ना महाराष्ट्रानं दिलं आहे. त्यांनी मराठा समाजाचं काम मार्गी लावलं. हा निर्णय छत्रपतीं प्रती असलेल्या निष्ठेमुळं आणि मराठा समजासाठीच आहे. त्यामुळं त्यामुळं कृतज्ञतेची भावना म्हणून बॅनरवर मुख्यमंत्र्यांचं फुल वाहतानाचे फोटो लावले गेले. या निमित्तानं मराठा समाजाच्या भावना प्रकट होताना दिसतात," असं म्हणत भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबईतील 'देवाभाऊ' बॅनरबाबत स्पष्टीकरण दिलं.

याबाबत गैरसमज पसरवणं योग्य नाही : "अजितदादांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या विषयावर अशा प्रकारे चर्चा करणं योग्य नाही. यामागं महिलेचा अपमान करण्याचा हेतू नव्हता. परंतु ती चूक झाली आहे. याबाबत गैरसमज पसरवणं योग्य नाही," असं म्हणत अजित पवार यांनी महिल्या अधिकाऱ्यासोबत केलेल्या संवादाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली.

