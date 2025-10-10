ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यापूर्वी नाशिकमध्ये मोठ्या हालचाली, भाजपा नेते मामा राजवाडेंना अटक

भाजपामध्ये नव्यानं प्रवेश केलेल्या मामा राजवाडे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यापूर्वी अटक करण्यात आली आहे. मामा राजवाडे पूर्वी शिवसेनेत (उबाठा) होते.

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. पोलीस प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर आलं असून, नुकतेच शिवसेना (उबाठा) तून भाजपामध्ये गेलेल्या मामा राजवाडे यांना अटक करण्यात आली आहे. गंगापूर रोडवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात त्यांना संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. ही कारवाई मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या आदल्या दिवशी घडल्यानं नाशिकच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

गंगापूर रोड भागात जुन्या वैमनस्यातून दोन जणांवर गोळीबार करण्यात आला होती. या प्रकरणात आधी काही जणांना अटक करण्यात आली असून या प्रकरणात मामा राजवाडे यांचा सहभाग आढळून आला आहे. काल त्यांची 15 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली असून आज त्यांना न्यायालयात हजर करणार आहोत. - संदिप मिटके, सहायक पोलीस आयुक्त

नाशिकच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट : मामा राजवाडे यांच्या अटकेमुळे भाजपात नव्यानं प्रवेश केलेल्या नेत्यांच्या पार्श्वभूमीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, यामध्ये आणखी कोणती नावं पुढं येतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आणि त्याचवेळी भाजपाच्या नव्या नेत्याविरोधात झालेली ही मोठी कारवाई, नाशिकच्या राजकीय वातावरणात नवा ट्विस्ट निर्माण करणारी ठरली आहे.

काल रात्री उशीरा अटक : काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या गंगापूर रोड भागात जुन्या वैमनस्यातून दोन जणांवर गोळीबार करण्यात आला होता. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस तपासातून या प्रकरणात भाजपा नेते मामा राजवाडे यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर पोलिसांनी 15 तास चौकशी केल्यानंतर काल रात्री उशिरा त्यांना अटक केली. या प्रकरणात यापूर्वीच भाजपा नेते सुनील बागुल यांचा पुतण्या अजय बागुल यालाही अटक करण्यात आली आहे. तर इतर आरोपी अद्याप फरार आहेत.

मामा राजवाडे कोण आहेत? : मामा राजवाडे हे नाशिक शहराचे शिवसेनेचे (उबाठा) महानगरप्रमुख होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना ज्येष्ठ नेते सुनील बागुल यांच्यासह शिवसेनेला (उबाठा) जय महाराष्ट्र करत अधिकृतपणे भाजपात प्रवेश केला होता. त्यावेळी भाजपानं त्यांचा प्रवेश मोठ्या उत्साहात आणि प्रसिद्धी देत पार पाडला. मात्र आता, त्यांची गंगापूर रोडवरील गोळीबार प्रकरणात संशयित म्हणून अटक झाल्यामुळे भाजपाच्या इनकमिंगवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक भाजपामध्ये सामील होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून टीकेची झोड उठवली आहे. यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा मुद्दा देखील समोर आणण्यात आला आहे.

भाजपाची प्रतिमा मलीन होतेय : नाशिक शहरात भाजपा नेत्यांचे गुन्हेगारांशी वाढते संबंध आणि पक्षाच्या दोन माजी नगरसेवकांना खून व खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात झालेली अटक यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलिन होत आहे.

...तर कारवाई अटळ- पोलीस आयुक्त : दरम्यान, "आम्ही झिरो टॉलरन्स मोहीम सुरू केली आहे. गुन्हेगारी टोळीचे प्रमुख तसेच त्यांच्या साथीदारांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे", अशी माहिती नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिली आहे. "लोंढे आणि बागुल प्रकरणी तपासादरम्यान अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या असून, या प्रकरणांमध्ये काही जणांवर आधीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अजूनही काही आरोपींवर लवकरच कारवाई केली जाईल," असंही कर्णिक यांनी स्पष्ट केलं. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांवर पोलिसांकडून थेट कारवाई होणार असल्यानं नाशिकमधील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

मामा राजवाडेंना आज न्यायालयात करणार हजर : "गंगापूर रोड भागात जुन्या वैमनस्यातून दोन जणांवर गोळीबार करण्यात आला होता. या प्रकरणात आधी काही जणांना अटक करण्यात आली असून या प्रकरणात मामा राजवाडे यांचा सहभाग आढळून आला आहे. काल त्यांची 15 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येईल," अशी माहिती सहायक पोलीस आयुक्त संदिप मिटके यांनी सांगितलं आहे.

