अखेर प्रवीण दरेकर झाले मंत्री; अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली!

म्हाडाच्या धर्तीवर राज्यात 'महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण'ची स्थापना करण्याचा निर्णय सोमवारी (29 सप्टेंबर) घेण्यात आला आहे.
मुंबई : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं एक नवीन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलं आहे. या प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांची नेमणूक झाली असून, त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळं प्रवीण दरेकर यांना अखेर मंत्री पद मिळालं आहे.
नेमका निर्णय काय झाला? : म्हाडाच्या धर्तीवर राज्यात 'महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण'ची स्थापना करण्याचा निर्णय सोमवारी (29 सप्टेंबर) घेण्यात आला आहे. यापूर्वी दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटानं या प्राधिकरणाची शिफारस केली होती. 2019 मधील शासन निर्णयातील सवलती प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. 24 एप्रिल 2025 रोजी हा गट स्थापन झाला आणि 14 जुलै 2025 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी या शिफारशींना मान्यता देत प्राधिकरण स्थापन करण्यास हिरवा कंदील दिला. विशेष बाब म्हणून प्रवीण दरेकर यांना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
मंत्रिपदाचा दर्जा
- राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं किंवा समूह पुनर्विकासासाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
- प्रवीण दरेकर यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक पुढील आदेश येईपर्यंत करण्यात आली आहे आणि त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
- मंत्री पदाच्या दर्जानुसार देय भत्ते आणि सुविधा म्हाडाकडून देण्यात येतील.
- म्हाडा ही प्राधिकरणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल आणि आवश्यक कामकाज हाताळेल.
- दरेकर यांच्या कार्यालयासाठी जागा, कर्मचारी आणि इतर प्रशासकीय बाबी म्हाडाकडून त्यांच्या खर्चातून पूर्ण करण्यात येतील.
सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळवून देणार - प्रवीण दरेकर
याविषयी प्रवीण दरेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "आमच्या अभ्यासगटानं शासनाला सखोल शिफारशी केल्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे हे स्वतंत्र प्राधिकरण. राज्यातील विशेषतः मुंबई, उपनगरे, पुणे, नाशिक व नवी मुंबईत स्वयंपुनर्विकासाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. प्राधिकरणामुळं या क्षेत्रात मोठं काम होऊ शकेल. सर्वसामान्य कुटुंबांना हक्काचं घर मिळवून देणं शक्य होईल. यापूर्वीही मुंबई बँकेच्या माध्यमातून स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचं उदाहरण आपण पाहिलं आहे. शासनानं आमच्यावर दाखविलेला विश्वास ही मोठी जबाबदारी असून आगामी काळात स्वयंपुनर्विकास क्षेत्रात मोठं काम झाल्याचं सर्वांना दिसून येईल," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
