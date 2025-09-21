ETV Bharat / state

भाजपाच्या माजी नगरसेवकाला अटक; गोळीबाराचा कट रचल्याचा संशय

गोळीबारप्रकरणी आणि गुन्हेगारांसोबत कट रचल्याचा आरोप प्रकरणात भाजपाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना पोलिसांनी अटक केली.

माजी नगरसेवक जगदीश पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 7:46 PM IST

नाशिक : नाशिकच्या पंचवटी गोळीबार प्रकरणात भाजपाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक झाली आहे. सराईत गुन्हेगारांसोबत बैठक आणि गोळीबाराचा कट रचण्यात स्पष्ट सहभाग असल्याचं उघड झाल्यानं पंचवटी पोलिसांनी पाटील यांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन रविवारी नाशिकमध्ये असताना पोलिसांनी ही कारवाई केलीय.

गोळीबारात युवक गंभीर जखमी : नाशिकच्या पंचवटी भागात आठ दिवसांपूर्वी फुलेनगर परिसरात सागर जाधव युवकावर गोळीबार झाला होता. या हल्ल्यात सागर जाधव गंभीर जखमी झाला होता. सध्या त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी सागर यांच्या भावाच्या फिर्यादीवरून पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात या हल्ल्यामागं पूर्ववैमनस्य आणि टोळीयुद्ध असल्याचं उघड झालं आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वी 11 आरोपींना अटक केली होती. तर दोन आरोपी अजूनही फरार असून त्यांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात होता. आता या प्रकरणात पोलिसांनी भाजपाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक केली आहे. एकाच महिन्यात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये भाजपाच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

गोळीबारप्रकरणी भाजपाच्या माजी नगरसेवकाला अटक (ETV Bharat Reporter)

काही दिवसांपूर्वीच उद्धव निमसेंनाही केली होती अटक : काही दिवसांपूर्वीच राहुल धोत्रे हत्याकांडप्रकरणी भाजपाचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसेंना अटक करण्यात आली होती. पंधरा दिवसात सलग दुसऱ्यांदा भाजपाच्या माजी नगरसेवकांवर झालेल्या पोलीस कारवाई झाली आहे. विशेष म्हणजे मंत्री गिरीश महाजन आज नाशिक दौऱ्यावर असतानाच भाजपाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • कोणालाही वाचवणार नाही : "याबाबत मला आताच माहिती समजली आहे. घटनेचं गांभीर्य ओळखून कारवाई केली जाईल. यात कोणालाही वाचवणार नाही. दोषी असेल तर कारवाई नक्की होईल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

नाशिक गोळीबार प्रकरणभाजपाच्या माजी नगरसेवकाला अटकJAGDISH PATIL ARRESTEDBJP EX CORPORATOR JAGDISH PATILNASHIK FIRING CASE

