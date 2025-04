ETV Bharat / state

गर्भनिरोधक गोळ्या घ्याव्यात की नाही? दुष्परिणाम आणि फायदे जाणून घ्या... - BIRTH CONTROL PILLS TYPES EFFECTS

गर्भनिरोधक गोळी ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 13, 2025 at 10:18 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 10:27 AM IST 1 Min Read

पुणे : अलीकडंच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लग्न झालेल्या जोडप्यांकडून कुटुंब नियोजन केलं जातं. यासाठी विविध उपाय देखील केले जातात. अशातच महिलांनी गर्भनिरोधक गोळ्या घेण्याबाबत अनेक समज गैरसमज समाजात पाहायला मिळतात. या गोळ्या खायला पाहिजे की नाही? खाल्ल्यावर त्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात? याबाबत अनेक प्रश्न महिलांना पडलेले असतात. या गर्भनिरोधक गोळ्यांबद्दल पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकच्या वंध्यत्व आणि एंडोस्कोपी विभाग प्रमुख डॉ. सुनीता तांदुळवाडकर यांनी माहिती दिली. या गोळ्या कशा घ्याव्या? याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केलं. उच्च रक्तदाब कमी होतो : गर्भनिरोधक गोळ्यांबद्दल नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती आहे. गर्भनिरोधक गोळ्या या अत्यंत सुरक्षित असतात. त्या नियमितपणे घेणं गरजेचं असतं. या गोळ्या सलग २१ दिवस, एकाच वेळेला घेणं आवश्यक आहे. तेव्हाच त्या प्रभावी गर्भनिरोधक म्हणून कार्य करतात. जर २, ३ गोळ्या चुकल्या, तर स्पॉटिंग किंवा ब्लीडिंग होऊ शकतं. दुसरं म्हणजे, या गोळ्या केवळ गर्भधारणा टाळण्यासाठीच दिल्या जात नाहीत, तर उच्च रक्तदाब किंवा कमी हिमोग्लोबिन असलेल्या महिलांनाही या गोळ्या दिल्या जातात. माहिती देताना डॉ. सुनीता तांदुळवाडकर (ETV Bharat Reporter)

