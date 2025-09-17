ETV Bharat / state

बांगलादेशींची घुसखोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचं मोठं पाऊल; थेट मुळावर घातला घाव

बांगलादेशी नागरिकांनी भारतात घुसखोरी केल्याची अनेक प्रकरणं उघड झाली आहेत. सरकारनं आता घुसखोरांच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

fake birth Certificate
बनावट जन्म प्रमाणपत्र (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 8:18 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रोहिंगे आणि बांगलादेशींची घुसखोरी रोखण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. आजपर्यंत याबाबत राज्य सरकारन वेगवेगळ्या उपाययोजना करून पहिल्या आहेत. मात्र, घुसखोरी आटोक्यात येत नसल्यानं महाराष्ट्र सरकारनं आता बोगस जन्मप्रमाणपत्र रद्द करून घुसखोरांच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बांगलादेशी नागरिक घुसखोरी करताना, सर्वात आधी त्या-त्या राज्यात जन्म झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळवतात. त्यासाठी दलाल सक्रिय आहेत. ते काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, उशीरा जन्म नोंद करून त्यांना जन्म प्रमाणपत्र मिळवून देतात. त्याच आधारावर पुढे हे घुसखोर भारताचं अधिकृत नागरिकत्व मिळवतात. त्यामुळं राज्यातील तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आणि जन्माच्या एका वर्षानंतर जारी झालेली जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागानं यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.

राज्य सरकारनं नेमका काय निर्णय घेतलाय? : महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांनी अधिकृत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी उशिरा जन्म नोंदणी करून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्रांसह इतर कागदपत्र काढल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारनं जन्म-मृत्यू अधिनियम, 1969 मध्ये सुधारणा करून विलंबित नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार फक्त तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना दिले आहेत. तसंच, महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार नोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

बनावट प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू : या पार्श्वभूमीवर 12 मार्च 2025 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार विलंबित नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात आली. मात्र, या निर्णयापूर्वी कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन आदेश जारी केले असल्याचं उघड झालं. यामुळं खोट्या किंवा बनावट आदेशांवर आधारित प्रमाणपत्रे जारी झाली. शासनानं अशी सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई गृह विभाग, महसूल व वन विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या सहमतीनं केली जात आहे.

सरकारकडून कारवाई कशी करणार? -

  • एका वर्षापेक्षा जास्त उशिरा नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशांवर आधारित सर्व नोंदींची यादी निबंधकांनी तहसीलदारांना तातडीने द्यावी.
  • जिल्हा निबंधकांनी याची खातरजमा करावी.
  • तहसीलदारांनी कार्यालयीन अभिलेख आणि निबंधकांकडून मिळालेल्या यादीवरून कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तपासावेत.
  • असे आदेश रद्द करून त्याचा तपशील निबंधक, जिल्हा निबंधक आणि स्थानिक पोलिसांना द्यावा.
  • रद्द आदेशाची प्रत अर्जदाराच्या पत्त्यावर पाठवावी, ज्यात मूळ प्रमाणपत्र सात दिवसात तहसील कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश असतील.
  • मुदत ओलांडल्यास पोलिसांकडून जप्ती होईल.
  • निबंधक आणि जिल्हा निबंधकांनी रद्द आदेशांनुसार नोंदवहीतील आणि सीआरएस पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात.
  • पोलीस स्टेशन प्रभारींनी रद्द आदेशांवरून व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ प्रमाणपत्र जप्त करावे आणि प्रत तहसीलदारांना सादर करावी.
  • जप्त प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यामार्फत रद्द करावीत. तहसीलदारांनी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याची खातरजमा करावी, जेणेकरून गैरवापर टाळता येईल, असं शासन आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.



बांगलादेशी नसलेल्यांचं प्रमाणपत्र रद्द झालं तर काय करायचं? : जर एखाद्या मूळ भारतीय नागरिकानं काही कारणास्तव उशिरा जन्म नोंदणी केली असेल, त्यांनाही याचा फटका बसेल का?, असाही प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे. याविषयी शासन आदेशात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, रद्द प्रमाणपत्र धारकांना विहित प्रक्रियेनुसार नव्यानं आदेश घेऊन नोंद करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. जिल्हा निबंधक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी विलंबित नोंदींची यादी तहसीलदारांना द्यावी. तहसीलदारांनी अभिलेख तपासून खोटे आदेश आढळल्यास निबंधकांना रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत. अशा व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करावा. तहसीलदारांनी निबंधकांकडून मिळालेल्या यादीतील परस्पर नोंदींचा तपशील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावा. मुख्य कार्यकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा नोंदी रद्द कराव्यात. या मोहिमेत रद्द झालेल्या नोंदींचा तपशील संकलित करून जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांनी शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.



तीन महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे लक्ष्य : याविषयी माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंके म्हणाले, "उशीरानं नोंद झालेल्या जन्म प्रमाणपत्रांबाबत कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश रद्द करणे, खोटे किंवा बनावट आदेश रद्द करणे आणि कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर नोंदी रद्द करणे, अशा तीन टप्प्यांत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया विशेष मोहीम राबवून तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागेल."


आतापर्यंत 2 हजार जणांवर कारवाई : "2014 नंतर जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना मिळाल्यापासून बोगस प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्यांचे कारनामे उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. आम्ही याबाबत मोठा पाठपुरावा केला. आतापर्यंत बोगस दाखले प्रकरणात 2 हजार जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारनं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यामुळं येत्या महिनाभरात 10 हजार जणांवर कारवाई झालेली दिसेल. एकही बांगलादेशी यातून सुटणार नाही. सगळ्यांवर कारवाई होईल", अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते तथा माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिली.



घुसखोरी खरंच थांबणार का? : "या निर्णयामुळं बांगलादेशींची घुसखोरी खरंच थांबणार असेल, तर निर्णयाचं स्वागत आहे. पण, उशिरा जन्माची नोंदणी फक्त बांगलादेशीच करतात काय? एखाद्या व्यक्तीला काही कारणास्तव आपल्या मुलांच्या जन्माची नोंद करण्यास उशीर झाला असेल, तर त्यांचाही जन्म दाखला रद्द करणार का? हा त्यांच्यावर अन्याय नाही का? त्यांना पुन्हा दाखला काढण्याची मुभा जारी मिळणार असली, तरी जो मनस्ताप होणार आहे, त्याचं काय?" असा सवाल शिवसेना (उबाठा) गटाच्या उपनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा -

  1. बांगलादेशी अल्पवयीन मुलीवर शंभरहून जास्त पुरुषांनी केलं दुष्कृत्य?; नऊ जणांना अटक, आरोपीत गुजरातीसह बांगलादेशींचा समावेश
  2. बेकायदेशीरपणं राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकाला भोपाळमध्ये अटक; किन्नर म्हणून राहत पोलिसांना द्यायचा चकवा
  3. बेकायदेशीर बांगलादेशी लाभार्थी तात्काळ शोधा अन् त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करा, फडणवीस सरकारचे आदेश
Last Updated : September 17, 2025 at 8:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बांगलादेशी नागरिक घुसखोरीMAHARASHTRA BIRTH CERTIFICATE RULEINFILTRATION CONTROL IN MAHARASHTRACANCELLED BIRTH CERTIFICATESBANGLADESHI INFILTRATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.