बाईक टॅक्सीला मंजुरी, पण बेस्टचे काय? आदित्य ठाकरेंचा सवाल
मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि बाईक टॅक्सीला दिलेल्या परवानगीवरून आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : September 16, 2025 at 7:11 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं मुंबईत सिमेट काँक्रेटचे रस्ते करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मुंबईच्या रस्त्यांवर आता पुन्हा खड्डे पडले आहेत, असं म्हणत 15 जानेवारी 2023 रोजी रस्त्यांच्या कथित घोटाळ्याची पोलखोल शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली. तसंच मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि बाईक टॅक्सीला दिलेल्या परवानगीवरून आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. मंगळवारी (16 सप्टेंबर) आदित्य ठाकरे यांनी मातोश्रीवर पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
नेमक्या किती बाईक-टॅक्सी आणणार? : राज्य सरकारनं एका बाईक टॅक्सी कंपनीला तात्पुरते परवाने दिले आहेत. यावर आदित्य ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. "एका बाईक-टॅक्सी कंपनीनं प्रो-गोविंदा स्पर्धेला प्रायोजकत्व दिलं आणि लगेच त्यांना परवाने कसे काय दिले गेले? तुम्ही रस्त्यावर नेमक्या किती बाईक-टॅक्सी आणणार आहात?," असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला. तसंच या निर्णयामुळं सार्वजनिक वाहतुकीचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला. याशिवाय, भाजपा आणि एसंशी गट सार्वजनिक वाहतुकीचे खासगीकरण करत असून, याचा नेमका फायदा कोणाला होणार?, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित करत शिंदे, फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला.
सर्वसामान्यांसाठी खिशाला आर्थिक भुर्दंड? : दुसरीकडे बाईक-टॅक्सीच्या दरांवरही आदित्य ठाकरेंनी निशाणा साधला. "दीड किलोमीटर प्रवासासाठी 15 रुपये भाडे आकारण्यात आलं आहे. तर मग सर्वसामान्यांना हा खर्च परवडणारा नाही. आमचा विरोध बाईक-टॅक्सीला नाही, पण परिवहन विभाग बेस्टला मदत करत नाही," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. तसंच "5 किलोमीटरचा प्रवास बेस्ट बसनं 5 रुपयांत होत होता, तोच आता बाईक टॅक्सीनं 15 रुपयांत होणार, त्यामुळं मुंबईकरांच्या खिशाला आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे," असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
नेमके किती थर रचणार? : "मुंबईकरांची हक्काची आणि मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेली बेस्ट सेवा राज्य सरकार संपवत आहे. बेस्टच्या डेपोचा ताबा ठेकेदारांना दिला जात आहे," असा आरोपही आदित्य ठाकेरंनी सरकारवर केला. तसंच यापूर्वी रॅपिडोसारख्या बाईक टॅक्सी कंपन्यांवर धाडी टाकल्या गेल्या होत्या, पण आता एका कंपनीला परवाने कसे दिले गेले? सरकार बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून नेमकं किती थर रचणार आहे?," असा टोला त्यांनी राज्य सरकारला लगावला.
हेही वाचा :
- आता दागिने घडवण्याचं प्रशिक्षण विद्यापीठात मिळणार; नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
- बीडमध्ये आभाळ फाटलं, आष्टी तालुका पाण्याखाली; हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने ग्रामस्थांचे रेस्क्यू ऑपरेशन
- "एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तातडीनं नुकसानग्रस्तांना मदत करा"-शेतकऱ्यांच्या बांधावरून खासदार निलेश लंकेंची शासनाकडं मागणी