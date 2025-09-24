ETV Bharat / state

गडचिरोलीत नक्षल चळवळीला मोठा धक्का; सहा वरिष्ठ जहाल माओवाद्यांचं आत्मसमर्पण

गडचिरोलीत सहा वरिष्ठ माओवादी नक्षल नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं.

Gadchiroli News
सहा वरिष्ठ जहाल माओवादी आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 8:17 PM IST

1 Min Read
गडचिरोली : केंद्र सरकारनं देशातून नक्षलवाद संपवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी विविध योजना केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यासह छत्तीसगड मधील दंडकारण्य भागातील नक्षल चळवळीला आज मोठा धक्का बसला आहे. तब्बल सहा वरिष्ठ माओवादी नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं.

सहा वरिष्ठ माओवादी नेत्यांनी केलं आत्मसमर्पण : आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये दोन डिव्हिजनल कमिटी मेंबर (डीव्हीसीएम), दोन पॉलिट ब्युरो कमिटी मेंबर (पीपीसीएम), एक एरिया कमिटी मेंबर (एसीएम) व एक कमांडरचा समावेश आहे. यामध्ये भिमन्ना ऊर्फ सुखलाल कुळमेथे (58), विमलक्का ऊर्फ शंकरअक्का सडमेक (56), कविता ऊर्फ शांती मज्जी (34), नागेश ऊर्फ गुड्डी माडवी (39), समीर आयतू पोटाम (24) आणि नवाता ऊर्फ सुरेखा मडावी (28) या नावांचा समावेश आहे.

सहा वरिष्ठ जहाल माओवादी आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)



याआधी 12 माओवादींनी आत्मसमर्पण केलं होतं : यंदा जानेवारी महिन्यात दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटी सदस्या ताराक्का सिडाम हिच्यासह 11 माओवादी आणि 6 जून रोजी सपनाक्का बुचय्या चौधरीसह 12 माओवादींनी आत्मसमर्पण केलं होतं. त्यानंतर केवळ काही महिन्यांतच वरिष्ठ स्तरावरील सहा नेत्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानं माओवादी संघटनांना मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.


शस्त्रे खाली ठेवून सन्मानाचे जीवन जगावे : या कारवाईनंतर गडचिरोलीसह दंडकारण्यात माओवादी चळवळ अधिक कमजोर होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. “सी-६० जवानांचं काम कौतुकास्पद आहे. उर्वरित माओवादींनी हिंसेचा मार्ग सोडून लोकशाहीच्या प्रवाहात यावे, शस्त्रे खाली ठेवून सन्मानाचे जीवन जगावे,” असं आवाहन पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केलं.

छत्तीसगढ जिल्ह्यात नियाद नेल्लनार योजना आणि पूना मारेगम मोहीम : सरकारच्या नवीन पुनर्वसन धोरणामुळे नक्षलवादी प्रभावित झाले आहेत. आत्मसमर्पण करणारे नक्षलवादी आत्मसमर्पण केल्यानंतर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊन काम करणार आहेत. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना सरकारकडून अनेक सुविधा दिल्या जातील. नक्षलवाद संपवण्यासाठी जिल्ह्यात नियाद नेल्लनार योजना आणि पूना मारेगम मोहीम राबवली जात आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे प्रभावित होऊन नक्षलवादी सतत आत्मसमर्पण करत आहेत.

