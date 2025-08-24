ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी-वाडा मार्गांवर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही लाखो जीवघेणे खड्डे तयार झाले आहेत. या खड्ड्यांमुळे अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. गेल्या 12 वर्षांमध्ये 600 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ गेल्या 3 वर्षांतच 75 नागरिकांनी या मार्गावर अपघातात जीव गमावला आहे. या गंभीर परिस्थितीसाठी जबाबदार असलेल्या ठेकेदारांवर कुठलीही कारवाई न होता, त्यांच्याविरोधात शासकीय यंत्रणा हतबल असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी केला आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप : विशेष म्हणजे, गेल्या 12 वर्षांपासून भिवंडी-वाडा रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आंदोलनं करण्यात येत आहे. असे असताना संबंधित विभागानं ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी केला आहे.
5 वर्षांत अनेक आंदोलनं झाली : भिवंडी ते वाडा हा सुमारे 40 किलोमीटरचा रस्ता निकृष्ट दर्जाचा झाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात संपूर्ण मार्ग खड्डेमय होतो. त्यावर केवळ थातूरमातूर डागडुजी केली जाते. पुन्हा पुढील पावसात ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच स्थिती निर्माण होते. या रस्त्याच्या अपूर्ण आणि निकृष्ट कामाकडे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या 5 वर्षांत अनेक आंदोलनं झाली. मात्र, प्रशासनानं याकडे गांभीर्यानं लक्ष न दिल्यामुळे आजही निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत, असा आरोप प्रमोद पवार यांनी केला.
निधी मंजूर होऊनही काम झालं नाही : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर या रस्त्यासाठी 801 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. सध्या हा 64 किलोमीटरचा रस्ता मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. ठिकठिकाणी खोल आणि मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या कामासाठी ईगल इन्फ्रा कंपनीला 801 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. अतिरिक्त 80 कोटी रुपये काँक्रीट पॅच मारण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण 881 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतरही या रस्त्याच्या कामाचा दर्जा आणि गती अत्यंत असमाधानकारक आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला दररोज धोका निर्माण होत आहे. प्रवास करताना अपघाताचा मोठा धोका कायम आहे.
12 वर्षांत 600 जणांचा जीव गेला : भिवंडी-वाडा-मनोर मार्गावर गेल्या 12 वर्षांत अपघातांमुळे 600 हून अधिक नागरिकांनी जीव गमावला आहे. तर असंख्य लोक जखमी झाल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. या रस्त्याच्या अपूर्ण आणि निकृष्ट कामाकडे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलनं करण्यात आली. मात्र, प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आजही निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत.
गणेश भक्तांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास : भिवंडी तालुका आणि वाडा तालुक्याच्या ग्रामीण भागात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. गणेश मूर्ती घेऊन जाण्यासाठी नागरिक भिवंडी-वाडा-मनोर या मुख्य मार्गाचा वापर करतात. मात्र, पावसामुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना वाहनातून प्रवास करताना जीव मुठीत घेऊन जावा लागत आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी तरी हा रस्ता खड्डेमुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून केली जात आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून अद्यापही या रस्त्याच्या कामात कोट्यवधींचा मलिदा खाल्लेल्या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही, तसेच त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या निष्क्रियतेचा निषेध करत पुन्हा उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचं श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी 'ई टीव्ही भारत' शी बोलताना स्पष्ट केलं. अखेर प्रशासन आता जागं झालं असून, स्थानिक आमदार आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्यावर पडलेले खड्डे भरण्याचे काम सुरू करण्यात आलं आहे.
प्रशासनानं काय सांगितलं? : या गंभीर विषयासंदर्भात प्रशासनाला विचारलं असता, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांनी सांगितलं की, "भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत प्रशासनाला पूर्वीच सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असून, सध्या रस्त्याची दुरुस्ती आणि खड्डे भरण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. ही बाब सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून अडचणींवर उपाय शोधत काम तातडीनं सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनानं दिले आहेत".
