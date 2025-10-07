ETV Bharat / state

बहिणीला पळवल्याच्या रागातून प्रियकराच्या मावस भावावर जीवघेणा हल्ला; तरुण गंभीर, हल्लेखोर भाऊ फरार

बहीण पळून गेल्याच्या रागातून भावानं प्रियकराच्या मावस भावावर जीवघेणा हल्ला केला. हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला. आरोपीविरोधात पोलिसात गुन्ह्याची नोंद झाली. तर आरोपी फरार आहे.

नारपोली पोलीस ठाणे
ETV Bharat Marathi Team

October 7, 2025

ठाणे : प्रियकरानं सख्खी बहीण पळवून नेल्याच्या रागातून प्रियकराच्या मावस भावावर धारदार शस्त्रानं हल्ला करत ठार मारण्याच्या प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यासह आरोपीनं त्याच्या मित्रांच्या दिशेनं धारदार शस्त्र दाखवत परिसरात दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा इथं घडली आहे. याप्रकरणी हल्लेखोर भावाच्या विरोधात नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली असून घटनेनंतर हल्लेखोर फरार झाला आहे.

भर रस्त्यात केला हल्ला : आरोपी हा भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा परिसरात परिवारासह राहतो. तर गंभीर जखमी नितीन (नाव बदलले आहे) हा नारपोली परिसरात राहतो. आरोपीची बहीण प्रियकराचा मावस भाऊ पंकजसोबत काही दिवसांपूर्वी पळून गेली आहे. याचा राग मनात धरून रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास मित्रांसोबत गप्पा मारत असताना त्याच्यावर रस्त्यात ठार मारण्याच्या उद्देशानं धारदार शस्त्रानं हल्ला केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

घटनास्थळावरून आरोपी फरार : या हल्ल्यात प्रियकराचा भाऊ गंभीर जखमी झाला. त्याला वाचवण्यासाठी आलेल्या मित्रांनाही हल्लेखोरानं चाकू दाखवत परिसरात दहशत निर्माण केली. याप्रकरणी जखमी लक्ष्मणच्या फिर्यादीवरून त्याच्या विरोधात नारपोली पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. पोलिसांची कुणकुण लागताच आरोपी घटनास्थळावरून फरार झालाय. पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. या घटनेचा पुढील तपास सपोनि. महेंद्र पाटील करत आहेत, अशी माहिती माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबने यांनी दिली.

