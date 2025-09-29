ETV Bharat / state

"भटक्यां"कडून मुंबई फोर्ट परिसरात हेरिटेज वॉकमध्ये गवसला ब्रिटिशकालीन खजाना

चार भटक्या तरुणांकडून गेले दोन वर्ष मुंबईमधील ब्रिटिशकालीन तोफांचा अभ्यास केला जातोय. आजचा हेरिटेज वॉक हा या ऐतिहासिक वारशाबाबत माहिती मिळावी, यासाठी घेतला गेलाय.

फोर्ट परिसरात हेरिटेज वॉकमध्ये गवसला ब्रिटिशकालीन खजाना (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नसून इतिहासाचा जिवंत ठेवा असलेले शहर आहे. शहराच्या विविध भागात आजही अनेक शतकांपूर्वीच्या तोफा पाहायला मिळतात. या तोफा ब्रिटिश, पोर्तगीज आणि मराठा काळातील लढायांची साक्ष देतात. आज "भटक्या" या मुंबईमधील तरुणांच्या ग्रुपकडून आयोजित करण्यात आलेल्या मुंबई हेरिटेज वॉकमध्ये या तोफांची माहिती देण्यात आली. मयुर विचारे, अमित जगताप, सुमित जाधव आणि आशु महामुणकर या चार "भटक्या" तरुणांकडून गेले दोन वर्ष मुंबईमधील ब्रिटिशकालीन तोफांचा अभ्यास केला जातोय. आजचा हेरिटेज वॉक हा नागरिकांना या ऐतिहासिक वारशाबाबत माहिती मिळावी, यासाठी घेतला गेल्याचे "भटक्या" टीमकडून सांगण्यात आले.

तोफांचा वापर समुद्रमार्गे होणाऱ्या आक्रमणांना थोपवण्यासाठी केला जातो : फोर्ट परिसर, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर आणि परेलसह मुंबईमधील विविध भागात या पोलादी तोफा पाहायला मिळतात. या तोफांचा वापर 16 व्या ते 18 व्या शतकात समुद्रमार्गे होणाऱ्या आक्रमणांना थोपवण्यासाठी केला जात असे, अशी माहिती मयूर विचारे यानं दिली. समुद्र किनाऱ्यावर किंवा किल्ल्यांच्या तटबंदीजवळ बसवलेल्या या तोफा दूरवरून शत्रूंच्या जहाजांवर तोफगोळा डागू शकत असत. मुंबईतल्या प्रसिद्ध फॅशन स्ट्रीटच्या मागे असलेल्या क्रॉस मैदानावर मातीत अर्धवट गाडल्या गेलेल्या अवस्थेत दोन तोफा आढळल्याचे सुमित जाधवने सांगितले. यातील एक तोफ सुमारे दहा फूट लांब आणि 3 ते 4 फूट रुंद आहे. या तोफा बहुधा लोखंड किंवा कांस्य धातूपासून बनवलेल्या असून त्यावर त्या काळातील शिलालेख किंवा नक्षीकाम दिसून येते. ब्रिटिश सत्तेच्या काळात यातील अनेक तोफा हटवून लंडनला नेल्या गेल्या. तर काही स्थानिक स्तरावरच वितळवण्यात आल्या. मात्र, उरलेल्या तोफांमुळे त्या काळचा वारसा मुंबईच्या उदरात आजही टिकून आहे.

काही तोफा दुर्लक्षित अवस्थेत : हेरिटेज वॉकचे आयोजनाचा उद्देश नागरिकांना मुंबईची जुनी ओळखही दाखवण्याचा आहे. या वॉकदरम्यान तोफांविषयी माहिती देत असताना अमित जगताप हा या तोफांचे किमान इकडून स्थलांतर करून त्यांचे जतन केले जावे आणि या ऐतिहासिक वारशाची माहिती नागरिकांना मिळत राहावी ही अपेक्षा असल्याचे सांगतो. तर मुंबईत असलेल्या या तोफांचे जतन करण्याची जबाबदारी महत्त्वाची असून, अनेक ठिकाणी समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळे धातू गंजत असून, काही तोफा दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. योग्य देखभाल आणि संरक्षक आवरण दिल्यास या तोफा पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित ठेवता येतील, अशी आशा आशु महामुणकर याने बोलून दाखवली.

हेरिटेज वॉकमध्ये 26 जणांनी सहभाग घेतला : "भटक्या" या ग्रुपकडून आयोजित या हेरिटेज वॉकमध्ये 26 जणांनी सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये 4 महिलांचा समावेश होता. कल्याण, ठाणे, नेरूळ ते अगदी दिघ्यापासून आलेले हे सर्वजण रविवारच्या सुट्टीवर पाणी सोडून आणि पावसाची तमा न बाळगता आले आहेत हे विशेष, अशी मिश्कील टिप्पणी मयुर विचारे याने केली. तरुण पिढीबाबत नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांना "भटक्या" ग्रुपच्या या हेरिटेज वॉकने चोख प्रत्युत्तर दिलंय.

