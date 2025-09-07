ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणासाठी बीडच्या भरत खरसाडे यांची आत्महत्या; माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडून आर्थिक मदत

मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या बीडच्या भरत खरसाडे (Bharat Kharsade) यांच्या वडिलांना माजी मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांनी फोन करून सांत्वन केलं.

माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडून खरसाडे यांच्या कुंटुबाला आर्थिक मदत (ETV Bharat Reporter)
बीड : बीडजवळील आहेरवडगाव इथं मराठा आरक्षणासाठी आणि मुंबईला जाण्यासाठी पैसे नसल्यामुळं भरत खरसाडे (Bharat Kharsade) या तरुणानं विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांसाठी माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत करून त्यांच्या वडिलांना फोन करून धीर दिला. त्याचबरोबर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत खचून जाऊ नका, असं म्हटलं. तसंच फोनद्वारे विचारपूसही केली.



मराठा समाजाला हैदराबाद गॅजेट लागू : मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर विविध आयोग स्थापन झाले. 1980 पासून विविध माध्यमांतून लढा सुरू आहे. 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतृत्वात छत्रपती संभाजीनगर येथून मूक मोर्चाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर 58 मूक मोर्चे निघाले. सरकारने शब्द पाळला नाही म्हणून मूक मोर्चाचे रूपांतर ठोक मोर्चात झाले, आमरण उपोषण, शेकडो कॉर्नर सभा, 400 जणांनी आत्मबलिदान केले. मात्र, 45 वर्षांनंतरही मराठा आरक्षणाचे कोडे अनुत्तरितच राहिले आहे. त्यामुळं 29 ऑगस्ट 2025 पासून मुंबई आझाद मैदानावर पुन्हा मनोज जरांगे यांच्या रूपाने मोठ्या आमरण उपोषण आंदोलनाला सुरुवात झाली. अखेर मराठा समाजाला हैदराबाद गॅजेट लागू करू असा अध्यादेश शासनानं 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढला. त्यामुळं आता एकीकडून मराठा समाजामध्ये समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना मराठा समन्वयक महेश डोंगरे (ETV Bharat Reporter)

मुंबईतील आंदोलनाचा राजकीय परिणाम काय होणार? : राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटियर मान्य करण्याचा जीआर काढल्यानंतर मराठा आरक्षणाकरिता 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेलं उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी मागं घेतलं. पण, त्यानंतर या जीआर संदर्भात अनेक अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. एकूणच मुंबईतील आंदोलनाचा राजकीय परिणाम काय होणार?, काय आहे हैदराबाद गॅझेटियर? असे अनेक प्रश्न पडू लागले आहेत.

