रायगड : महायुतीच्या राजकारणात कुणीही अनावश्यक शंका निर्माण करून गटात मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असे स्पष्ट शब्दांत राज्याचे फलोत्पादन आणि रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसेच, मनोज जरांगे यांचा मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेला लढा हा केवळ समाजहितासाठी असून त्यात कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नाही, हेही गोगावले यांनी स्पष्ट केलं.
गोगावले नेमकं काय म्हणाले? : महाड तालुक्यातील दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री भरत गोगावले यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या विधानाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं की, "मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गावर का आले, हे फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच सांगू शकतील." यावर गोगावले म्हणाले की, "जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकारला 4 महिन्यांची मुदत दिली होती. मुदत संपल्यानंतर समाजाच्या प्रश्नांसाठी ते पुन्हा आंदोलन छेडत आहेत. यामध्ये त्यांचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नाही. उलट, समाजासाठी त्यांनी स्वतःचं आयुष्य पणाला लावलं आहे."
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू : गोगावले पुढे म्हणाले की, जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हात आहे, असा कोणताही समज असेल तर तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. "शिंदेसाहेब कधीच असा विचार करणार नाहीत, कारण ते स्वतः मराठा समाजाच्या भावना चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या चळवळीचं राजकारण करण्याचा किंवा महायुतीमध्ये फूट पाडण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील असून समाजाच्या भवितव्याशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयावरून राजकीय टीका-टिप्पणी करून संभ्रम निर्माण करणे योग्य नाही, असा संदेश भरत गोगावले यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याला दिलेल्या प्रत्युत्तरात व्यक्त केला.
हेही वाचा