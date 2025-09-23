भारतातील 51 शक्तिपीठांपैकी एक नाशिकची 'ग्रामदैवत भद्रकाली माता'; अशी तयार झाली भारतात देवीची 51 शक्तीपीठे
महाराष्ट्रात शारदीय नवरात्रोत्सवाला (Navratri 2025) उत्साहात सुरुवात झाली आहे. आदिशक्तीच्या विविध रुपांची पूजा करण्यासाठी राज्यभरातील प्रमुख मंदिरांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने घटस्थापना करण्यात आली आहे.
नाशिक : नाशिकच्या भद्रकाली परिसरात असलेली भद्रकाली देवी माता (Bhadrakali Mata) ही नाशिकची ग्रामदैवत आहे. भारतातील देवींची 51 शक्तिपीठे असून त्यापैकी नाशिकची भद्रकाली माता हे एक शक्तिपीठ मानलं जातं. दरवर्षी नवरात्र उत्सव (Navratri 2025) या मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो.
'अशी' तयार झाली 51 शक्तिपीठे : नाशिकची धार्मिक,अध्यात्मिक शहर म्हणून ओळख आहे. नाशिकमध्ये अनेक पुरातन मंदिरे आहेत. त्यापैकीच एक भद्रकाली देवी माता मंदिर. हे देवी मंदिर पुरातन काळापासून नाशिकचे ग्रामदैवत मानले जाते. नाशिकमध्ये ऐतिहासिक काळापासून हे मंदिर अस्तित्वात असून या भद्रकाली माता मंदिराचा 1790 मध्ये पेशव्यांचे सरदार पटवर्धन यांनी जीर्णोद्धार केल्याची नोंद आढळते. पौराणिक कथेनुसार, भगवान विष्णूंनी सुदर्शन चक्राने देवी सतीच्या शरीराचे अनेक तुकडे केले होते. त्यावेळी जिथे जिथे देवी सतीच्या शरीराचे तुकडे पडले तिथे एक शक्तिपीठ तयार झाले. अशाप्रकारे भारतात देवीची 51 शक्तिपीठे तयार झाली. त्यापैकी नाशिकचे भद्रकाली हे एक पीठ मानले जाते. सतीच्या हनुवटीचा भाग येथे पडला. संस्कृत भाषेत हनुवटीला चिबुक म्हणतात. त्यावरून पौराणिक काळात नाशिकला चिबुकस्थान असेही संबोधले जात असल्याचा संदर्भ मिळतो, अशी माहिती मंदिराचे गुरुजी मंदार कावळे यांनी दिली.
मंदिराला कळस नाही : ऐतिहासिक काळात भद्रकाली मातेचे मंदिर शहरातील बुधवार पेठेत होते. ब्रिटिश काळात नाशिकचे वातावरण अस्थिर असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मातेची मूर्ती भद्रकाली येथील मठात हलवण्यात आली. भद्रकाली मंदिराच्या त्या जागेत पूर्वी मठ होते. त्यामुळं या मंदिराला कळस नाही. आजही हे मंदिर वाड्यासारखे दिसते.
नवरात्रात प्रत्येक नाशिककर घेतो दर्शन : नाशिककर भद्रकाली माता ही आपली ग्रामदेवत असल्याचं मानतो. त्यामुळं नवरात्र उत्सवात एकदा तरी नाशिककर या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतात. शारदीय नवरात्र उत्सवात येथे पारंपरिक कार्यक्रम पार पडतात. रोज सकाळी मंदिरात अभिषेक, पूजा होते. रोज सप्तसती पाठ, त्यासोबत महानैवद्य, आरती, भजन, कीर्तन आणि मंत्र जागरण केलं जातं. विशेष म्हणजे शहरातील वेद शिक्षण घेणारे विद्यार्थी येथे आपली सेवा देवीसमोर समर्पित करतात. असे विविध धार्मिक कार्यक्रम नऊ दिवस मंदिरात कार्यक्रम होतात अशी माहिती, मंदिराचे गुरुजी मंदार कावळे यांनी दिली.
