पुण्यात बंगाली नवरात्र उत्सव; कोलकाता येथील मातीपासून साकारल्या दुर्गा मातेच्या सुंदर मूर्ती, 80 वर्षांची परंपरा कायम, पाहा व्हिडिओ

दुर्गा पूजेला बंगालमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' सुरू होणार (Shardiya Navratri 2025) आहे. मूर्तिकार कोलकात्यातील माती घेऊन मूर्ती साकारण्यासाठी पुण्यात दाखल होतात.
पुणे : विविधतेने नटलेल्या महाराष्ट्रात सर्व जाती धर्माचे तसेच वेगवेगळ्या प्रांताचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदतात. तसेच सर्व प्रांताचे सण देखील मोठ्या उत्साहात एकत्र साजरे केले जातात. गणेशोत्सवानंतर आता सर्वत्र नवरात्र उत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. येत्या सोमवारपासून (22 सप्टेंबर) नवरात्री महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. पुण्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर 'बंगाली नवरात्र उत्सव' साजरा केला जातो.
पुण्यात बंगाली नवरात्र उत्सवाची धूम : पुण्यातील भोसलेनगर परिसराला आध्यात्म आणि कलेचा वारसा लाभला आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरु नये. गेल्या 80 वर्षांपासून कोलकाता येथील मूर्तिकार इथे येऊन देवीच्या सुंदर मूर्ती बनवत आहेत. मोठ्या संख्येने बनलेल्या देवीच्या आकर्षक मूर्ती नवरात्रोत्सवात अनेक मंडळांच्या तंबूत प्रतिष्ठापित होतात. नवरात्र महोत्सवात देवीची मूर्ती साकारताना एक मूर्ती नव्हे तर देवीचं संपूर्ण कुटुंब साकारावं लागतं. हे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे आणि हे आव्हान यशस्वीपणे पेलण्यासाठी मूर्तिकार पश्चिम बंगालची राजधानी आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या कोलकात्याहून महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी पुण्यात दाखल होतात. या मूर्तिकारांच्या हातात विलक्षण जादू आहे. कोलकत्यातून आणलेल्या मातीतून अतिशय सुबक अशी देवीच्या मूर्ती पुण्यातल्या भोसले नगरमधल्या मूर्ती शाळेत तयार होतात. आता त्यांच्याकडून बनविण्यात येत असलेल्या मूर्तीचं काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे.
80 वर्षांची परंपरा कायम : याबाबत कलाकार गौतम कांबळे म्हणाले की, "गेल्या 80 वर्षांपासून कोलकाता येथील कलाकार नवरात्र उत्सवाच्या एक महिना आधी येथे येऊन देवीच्या मूर्ती साकारतात. बंगाली मूर्ती बनवताना आपल्या लाल मातीसह कोलकाता येथील माती देखील आणावी लागते. तर एका महिन्यात 8 ते 10 मूर्ती साकारल्या जातात." याच कलाकारांनी घडवलेल्या मूर्ती अभिनेत्री राणी मुखर्जी तसंच अभिजीत रॉय यांच्याकडेसुद्धा प्रतिष्ठापित होतात. सध्या या मूर्तिकारांना श्वास घेण्याची उसंत नाही. मेंदूत आकाराला आलेली देवीची मूर्ती प्रत्यक्षात जशीच्या तशी घडवण्याच्या कामात त्यांचे हात गर्क आहेत. काळ-वेळाचं भान अर्थातच राखावं लागतं. सध्या बंगाली मूर्तींची खूप मागणी आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे मूर्तिकारांच्या मेहनतीवर पाणी पडतं की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मूर्ती घडल्या खऱ्या पण त्यासाठी मूर्तिकारांना अधिकची मेहनत घ्यावी लागली. कारण संपूर्ण मूर्ती ही मातीची बनविली जाते आणि या मूर्ती पावसाळी वातावरणात लवकर सुकत नाहीत, असं गौतम यांनी सांगितलं.
"आमची टीम मोठी असून विविध शहरांत जाऊन आम्ही देवीच्या मूर्ती साकारत असतो. नवरात्र उत्सवाच्या एक-दोन महिन्याच्या आधी आम्ही विविध शहरांत जात असतो आणि तिथं मूर्ती साकारत असतो. बंगाली मूर्ती साकारत असताना आम्हाला कोलकाता येथील गंगेची माती लागते आणि ती मागवून आम्ही संपूर्ण मूर्ती बनवतो. मग त्याला फिनिशिंगचं काम केलं जातं. आमच्या पिढ्यान् पिढ्या या मूर्तीचं काम करत आल्या आहे." - गौतम कांबळे, मूर्तिकार
पुण्यात बंगाली नवरात्रासाठी जोरदार तयारी : यावेळी बंगाली नवरात्र महोत्सवाचे सभापती अरुण चट्टूपाद्य यांनी माहिती दिली की, "बंगाली नवरात्र उत्सव हा नवरात्रीच्या पंचमीपासून साजरा केला जातो. बंगाली नवरात्र उत्सवात जी देवीची मूर्ती बनविली जाते त्यात मध्यभागी देवी आणि खाली महिषासुर असतो आणि आजुबाजूला देवीचं संपूर्ण कुटुंब असतं. नवरात्रात दुर्गा माँ ही आपल्या आई-वडिलांकडे घरी येते. तशीच परंपरा आमच्याकडे आहे. आमच्या इथं मुलीचं लग्न झाल्यावर मुलगी देखील नवरात्रीत माहेरी म्हणजे आपल्या आई-वडिलांच्या घरी येते. पुण्यात जवळपास पाच लाखांहून अधिक बंगाली लोक असून यंदा जवळपास 16 हून अधिक ठिकाणी 'बंगाली नवरात्र उत्सव' साजरा केला जाणार आहे."
