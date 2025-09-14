बीडच्या रेल्वेची पहिली मागणी कोणी केली होती? 75 वर्षांचा संघर्ष अखेर फळाला; 17 सप्टेंबरला रेल्वे धावणार
अहिल्यानगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाचं उद्घाटन 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. बीड जिल्हा प्रथमच रेल्वेच्या मुख्य नेटवर्कमध्ये सामील होणार आहे.
Published : September 14, 2025 at 11:15 AM IST
बीड : बीड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दोन पिढ्यांहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षाला अखेर 17 सप्टेंबर 2025 रोजी पूर्णविराम मिळणार आहे. अहिल्यानगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाच्या उद्घाटनानं एक ऐतिहासिक क्षण साकार होणार आहे. या रेल्वेचा ऑनलाइन शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. तसेच, उपमुख्यमंत्री आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, मंत्री पंकजा मुंडे, माजी मंत्री धनंजय मुंडे आणि खासदार बजरंग सोनवणे हे या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत.
बीड जिल्ह्यातील नागरिकांनी रेल्वे सुरू होण्यासाठी गेल्या 75 वर्षांपासून संघर्ष केला. त्यांनी केलेलं आंदोलनं आणि संघर्षाला अखेर यश आलं आहे. या रेल्वेमार्गामुळे बीडचा सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक विकास गती घेणार आहे. रेल्वेच्या या संघर्षात आतापर्यंत 300 लोकांवर गुन्हा दाखल आहे. ते अजूनही कोर्टाच्या तारखांना हजेरी लावतात. ऐतिहासिक क्षणासाठी बीडकरांनी त्याग, संघर्ष आणि वेदना सोसल्या आहेत. त्याचा संपूर्ण इतिहास जाणून घेणं देखील अत्यंत आवश्यक आहे.
बीडला रेल्वे द्या, पहिली मागणी कोणी केली? : बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे मार्गाचा प्रश्न गेल्या 75 वर्षांपासून प्रलंबित होता. पण आता अखेर तो मार्गी लागणार आहे. या रेल्वेची पहिली मागणी बीडचे खासदार गंगाधर आप्पा बुरांडे यांनी केली होती.
बीडच्या रेल्वेत सर्वच लोकप्रतिनिधींचं योगदान : बीडच्या माजी खासदार स्वर्गीय केशरबाई क्षीरसागर यांनीदेखील या रेल्वेमार्गासाठी संसदेत प्रश्न मांडले होते. त्यानंतरच या प्रकल्पाला गती मिळाली. पुढील प्रत्येक निवडणुकीत बीडच्या रेल्वेचा मुद्दा प्रमुख बॅनरवर असायचा. त्यावर निवडणुका लढविल्या जायच्या. बीडची निवडणूक अनेक वर्षे रेल्वेच्या भोवतीच फिरत होती. यानंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. खासदार प्रीतम मुंडे यांनीही अनेक वेळा रेल्वेमंत्र्यांना भेटून निधी उपलब्धतेसाठी विनंती केली. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनीदेखील या रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रयत्न केले आहे.
बीडच्या पालकमंत्री विमल मुंदडांच्या निधनानंतर, त्यांचे निकटवर्ती अमोल गलधर यांनी बीडच्या रेल्वे प्रश्नासाठी आंदोलन उभारलं. या आंदोलनात अनेक नागरिक सहभागी झाले. त्यांच्याविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये मीही एक आहे. अजूनही या गुन्ह्यातील कोर्टाच्या तारखांना जात आहोत. - पंडित तुपे- रेल्वे कृती समिती
गुन्हे मागे घ्या, आंदोलकांची मागणी : त्या काळात अनेक तरुण रेल्वे आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाले होते. त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. आम्ही प्रशासनाकडे नम्र विनंती करतो की, रेल्वे आंदोलनाच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंदविल्यानं अनेकांवर कारवाई झाली. त्यांना आमंत्रित करून या प्रकरणांबाबत न्यायसंगत निर्णय घेतला जावा. ही मागणी आता आम्ही ठामपणे करत आहोत.
बीड जिल्ह्याच्या रेल्वे प्रश्नासाठी आम्ही अनेक आंदोलनं केली, मोर्चे काढले. या संघर्षात आम्हाला मोठा पाठिंबा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडून मिळाला. ते अनेक आंदोलनांमध्ये आमच्यासोबत उभे राहिले. बीडच्या रेल्वे स्वप्नासाठी पाठबळ दिले.- विजय लव्हाळे- रेल्वे आंदोलक
स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्वप्नाला पूर्णत्व मिळावे, यासाठी खासदार प्रीतम मुंडे आणि नंतर पंकजा मुंडे यांनी या रेल्वेमार्गासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याचा मोलाचा प्रयत्न केला. या दीर्घकालीन प्रयत्नांमुळे आणि संघर्षांमुळे आज बीडकरांचे रेल्वेचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होत आहे. - स्वप्निल गलधर, रेल्वे कृती समिती आंदोलक
दरम्यान, बीडमध्ये प्रत्यक्षात रेल्वे सुरू होण्यासाठी अनेकांना 17 सप्टेंबरची प्रतीक्षा आहे. नव्या पिढीला या रेल्वेमुळे भरपूर उद्योगधंदे आणि व्यवसायाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी दळणवळणाची सोय नसल्यानं बीडमध्ये उद्योगधंदे फारसे वाढले नव्हते. त्यामुळे लोक बाहेर जाऊन ऊस तोडणीचं काम करत होते. त्यांचे दोन-तीन पिढ्याही अशाच कामावर गुंतलेल्या होत्या. पण, रेल्वे सुरू झाल्यानं लोकांना छोटे-मोठे उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळेल. रोजगार वाढून आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी आशा बीडकरांनी व्यक्त केली आहे.
