हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला; बीड जिल्ह्यात ढगफुटीमुळं शेतकरी चिंतेत, भरपाईची मागणी करत केला आक्रोश

बीड जिल्ह्याला जोरदार पावसानं झोडपून काढलं आहे. अतिवृष्टीनं पीक नष्ट झाल्यानं संकटातील शेतकऱ्यानं नुकसानभरपाई द्यावी, अशी सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

Beed Heavy Rain
पिकाचे झालेले नुकसान (Etv Bharat)
Published : September 18, 2025 at 7:18 PM IST

बीड : जिल्ह्यामध्ये मागील आठ दिवसांपासून पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. सततच्या पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या शेतातील तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन आणि कापूस यासारख्या पिकाची राख रांगोळी झाली आहे. पिकं पाण्याखाली असून यामध्ये उडीद, मूग आणि तुरीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. यामुळं बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे.

पावसामुळं आतापर्यंत 3 लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधीत झालं आहे. अडचणीत आलेल्या एका शेतकऱ्यानं टाहो फोडून चिखलामध्ये लोळत सरकारचा निषेध केला. जिल्ह्यात मागील आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात जवळपास 246 गावं बाधित झाली आहेत. अतिवृष्टीमुळं जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झालाय. तर एकूण 112 जनावरं दगावली आहेत. तसंच जिल्ह्यातील 5,46,819 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. तर सुमारे 3 लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधीत झालं आहे. जिल्ह्यात पाऊस सुरू असल्यानं आणखी शेतीचं नुकसान होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला (ETV Bharat Reporter)
  • एक लाख नको किमान 50 हजारांची तर मदत द्या : तरूण शेतकऱ्यानं टाहो फोडून थेट चिखलामध्ये लोळत सरकारचा निषेध व्यक्त केला. "सरकार मायबाप आता तरी लक्ष द्या. अजित दादा तुम्ही आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात. आम्हाला एक लाख रुपये मदत नको, मात्र हेक्टरी 50 हजार रुपये तरी द्या," असं म्हणत शेतकरी नितीन कुडके अक्षरशः टाहो फोडून रडला.

सरकारनं मला मदत करावी : "पावसामुळं माझं घर पडलं. माझ्या घराचं होत्याचं नव्हतं झालं. सगळं पाण्यानं भिजलं आहे. घरात खायला धान्यदेखील उरलं नाही. घराच्या भिंती पडल्यामुळं धान्य, संसार उपयोगी साहित्याचं मोठं नुकसान झालय. मी मोलमजुरी करून कमवत आहे. दररोज मला कामाला गेल्याशिवाय खायला मिळत नाही, अशी माझी परिस्थिती आहे. त्यामुळं सरकारनं मला मदत करावी," अशी मागणी करताना जनाबाई तळेकर अश्रू अनावर झाले.

तर टोकाचं पाऊल उचलावं लागेल : "आमच्या गावात आणि माझ्या शेतीत अचानक पाणी शिरल्यामुळं माझं मोठं नुकसान झालय. शेतात पाणी शिरल्यामुळं माझं लाखोंचं नुकसान झालय. शेतातली विहीर बुजली, शेळ्यांचं शेड वाहून गेलं. शेतातील केळीच्या पिकाला पाणी देण्यासाठी ठिंबक सिंचन केलं होतं. तेदेखील वाहून केलं, अशी कैफियत केळी उत्पादक शेतकरी लक्ष्मण तळेकर यांनी मांडली.

आम्हाला सरकारनं मदत करावी : "मुसळधार पावसामुळं घराचं मोठं नुकसान झालय. पावसाचं पाणी शिरल्यानं घरातलं सगळं सामान भिजलय. मुसळधार पावसात आमच्या शेळ्या वाहून गेल्या. सध्या माझं बारावीचं वर्ष आहे. माझं शैक्षणिक सामानदेखील पावसात भिजलं आहे. त्यामुळं मला अभ्यास करण्यात अडचणी येत आहेत. आमच्याकडं खायला अन्न नाही. आम्हाला सरकारनं मदत करावी. घरातील सर्व साहित्याचं नुकसान झालाय. त्यामुळं आता आम्ही कसं करायचं? हा प्रश्न आता आमच्या समोर आहे," अशी भावनिक प्रतिक्रिया विद्यार्थिनी शिवानी मुळीकनं दिली.

तुम्ही घाबरू नका, शासन आपल्यासोबत : "आष्टी शिरूर तालुक्यात महापूर आल्याचं चित्र पहायला मिळतय. रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आलय. दोन गावांचा प्रश्न उरलाय. प्रशासनातील सर्वच अधिकारी इथं आलेले आहेत. ज्या शेतकऱ्याचं नुकसान झालय त्यांना विनंती आहे की तुम्ही घाबरू नका. शासन आपल्यासोबत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. अजून दोन दिवस पावसाची शक्‍यता आहे. तरी नागरिकांनी सतर्क राहावं," असं आवाहन आष्टी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलं.

सरकारच्या मदतीकडं शेतकऱ्यांची आस : बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत आहे. पावसामुळं अनेक शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालय. आष्टी तालुक्यात तर भयावह परिस्थिती आहे. परिसरातून काही नागरिकांचं रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आलं. पावसाचं पाणी शेतात शिरल्यामुळं पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालय. शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास निसर्गानं हिरावून घेतला. त्यामुळं सरकारच्या मदतीकडं शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. सरकारनं लवकरात लवकर मदत करावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्याकडून होत आहे.

