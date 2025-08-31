बीड - सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघात झाला. भरधाव कंटेनरनं पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. हा अपघात बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथे घडला आहे.
धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथील उड्डाणपुलाजवळ सकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला.
भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. जखमींना तातडीनं बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केलं. आकाश अर्जुन कोळसे, अनिकेत रोहिदास शिंदे, पवन शिवाजी जगताप, विशाल श्रीकृष्ण काकडे, दिनेश दिलीप पवार, किशोर गुलाब तौर ही मृत तरुणांची नावे आहेत. तरुण हे पेंडगाव येथे दर्शनासाठी जात असताना अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गढी उड्डाणपुलाजवळ अशाच प्रकारे कंटेनरच्या धडकेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. वारंवार होणाऱ्या या अपघातांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरलं आहे.
बीड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतलं आहे.
