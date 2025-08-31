ETV Bharat / state

भरधाव कंटेनर ट्रकनं पायी चालणाऱ्या चिरडले; 6 जणांचा मृत्यू - BEED ACCIDENT NEWS

भरधाव कंटेनर ट्रकनं रस्त्याच्या कडेला चालत असलेल्या सहा जणांना धडक दिल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. हा अपघात नामलगाव फाटा येथे शनिवारी सकाळी अपघात घडला.

Beed accident
बीडमधील अपघातात सहा जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 12:16 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 12:24 AM IST

1 Min Read

बीड - सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघात झाला. भरधाव कंटेनरनं पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. हा अपघात बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथे घडला आहे.

धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथील उड्डाणपुलाजवळ सकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला.


भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. जखमींना तातडीनं बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केलं. आकाश अर्जुन कोळसे, अनिकेत रोहिदास शिंदे, पवन शिवाजी जगताप, विशाल श्रीकृष्ण काकडे, दिनेश दिलीप पवार, किशोर गुलाब तौर ही मृत तरुणांची नावे आहेत. तरुण हे पेंडगाव येथे दर्शनासाठी जात असताना अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गढी उड्डाणपुलाजवळ अशाच प्रकारे कंटेनरच्या धडकेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. वारंवार होणाऱ्या या अपघातांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरलं आहे.
बीड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतलं आहे.

बीड - सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघात झाला. भरधाव कंटेनरनं पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. हा अपघात बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथे घडला आहे.

धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर बीड शहराजवळील नामलगाव फाटा येथील उड्डाणपुलाजवळ सकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला.


भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने पायी चालणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. जखमींना तातडीनं बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केलं. आकाश अर्जुन कोळसे, अनिकेत रोहिदास शिंदे, पवन शिवाजी जगताप, विशाल श्रीकृष्ण काकडे, दिनेश दिलीप पवार, किशोर गुलाब तौर ही मृत तरुणांची नावे आहेत. तरुण हे पेंडगाव येथे दर्शनासाठी जात असताना अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गढी उड्डाणपुलाजवळ अशाच प्रकारे कंटेनरच्या धडकेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. वारंवार होणाऱ्या या अपघातांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरलं आहे.
बीड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतलं आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : August 31, 2025 at 12:24 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAMALGAON PHATA ACCIDENTTRUCK CONTAINER ACCIDENT IN BEEDट्रक कंटेनर बीड अपघातSIX DEATH IN BEED ACCIDENTBEED ACCIDENT NEWS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.