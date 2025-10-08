कोची टस्कर्सना 538 कोटी देण्याच्या निर्णयाविरोधत बीसीसीआय पुन्हा हायकोर्टात, गुरुवारी अंतिम सुनावणी
एकलपीठाचा निर्णय फ्रँचायझीच्या बाजूनं मात्र अटीशर्तींची पूर्तता न केल्यानं करार रद्द करत त्यांना बाहेरचा रस्ता दखवण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे, असा दावा बीसीसीआयनं केलाय.
Published : October 8, 2025 at 1:45 PM IST
मुंबई : आयपीएलशी संबंधित एका वादात बीसीसीआयनं पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. वर्ष 2010 मध्ये झालेल्या करारानुसार आयपीएलच्या चौथ्या मोसमात खेळलेल्या 'कोची टस्कर्स' टीमच्या मालकांना 538 कोटी देण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी करत याप्रकरणी आब्रिटेशनचा निकाल योग्य ठरवलाय. मात्र करारातील अटीशर्तींची पूर्तता न केल्यानं या फ्रँचायझीचा करार रद्द करत त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे, असा दावा बीसीसीआयनं केलाय. यावर हायकोर्टाच्या एकलपीठानं आपला निकाल दिलाय. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना संक्षिप्त युक्तिवाद करण्याकरिता एक एक तास दिला जाणार आहे, असं बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट करत उद्या गुरुवारी दुपारी 3 वाजता यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
काय आहे प्रकरण? - वर्ष 2011 च्या मोसमात आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या 'कोची टस्कर्स' संघाची मालकी 'रेंदेव्हू स्पोर्ट्स वर्ल्ड' आणि 'कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड' यांच्याकडे होती. मात्र पहिल्याच मोसमानंतर सप्टेंबर 2011 मध्ये गव्हर्निंग कौन्सिलनं शिस्तभंग कारवाईखाली बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. बीसीसीआयसोबत झालेल्या कराराचं उल्लंघन केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली होती. ज्यात फ्रँचायझीनं बँक गॅरंटी जमा न करणे, स्टेडियम उपलब्ध करून देण्यात असमर्थता, समभागातील वाद आणि सामन्यांची संख्या या गोष्टींची पूर्तता करू न शकल्याची कारण होती.
हायकोर्टानं नेमून दिलेल्या मध्यस्थांचा निकाल फ्रँचायझीच्या बाजूनं - या कारवाईला फ्रँचायजीच्या मालकांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर हे वर्ष 2012 मध्ये प्रकरण मध्यस्थीकरिता पाठवण्यात आलं. तीन वर्षांच्या सुनावणीनंतर वर्ष 2015 मध्ये आब्रिटेशनचा निकाल फ्रँचायझीच्या बाजूनं लागला होता. ज्यानुसार कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडला 384 कोटी नफ्यातील हिस्सा म्हणून तर रेंदेव्हू स्पोर्ट्स वर्ल्डला 153 कोटी बँक गॅरंटी म्हणून दिलेली रक्कम बीसीसीआयनं गोठवली होती. त्यानंतर मध्यस्थीकरिता आलेला सगळा खर्चही बीसीसीआयनंच देण्याचे आदेश दिले गेले होते. इतकंच नव्हे तर या रकमेवर वर्षाला 18 कोटींप्रमाणे व्याजही अदा करण्याचे निर्देश आब्रिटेशनमध्ये देण्यात आले होते.
मध्यस्थांच्या निकालाला बीसीसीआयकडून हायकोर्टात आव्हान - या निकालाला बीसीसीआयनं तातडीनं हायकोर्टात दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली होती. ज्यात आब्रिटेशन कायद्यातील कलम 34 नुसार हायकोर्ट या निकालात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. इतक्या वर्षांत हा वाद सुटू शकलेला नाही. त्यामुळे तो सुटेल अशी कोणतीही चिन्हं नाहीत. तेव्हा मध्यस्थांनी दिलेला निकाल हा योग्यच असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं बीसीसीआयला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. एकलपीठाच्या या निकालाला आता बीसीसीआयनं मुंबई उच्च न्यायलयात खंडपीठापुढे आव्हान दिलंय.
हेही वाचाः
मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात; रिंगस-श्रीमाधोपूर कॉरिडॉरवर वाहतूक विस्कळीत