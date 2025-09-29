मेळघाटात बासमती तांदळाचं यशस्वी पीक; आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना नवा आर्थिक पर्याय
मेळघाटात बासमती तांदळाची शेती केली जात आहे. धारणी तालुक्यातील अतीदुर्गम चौराकुंड गाव मुख्यतः आदिवासी बहुल आहे. या गावातील काही शेतकऱ्यांनी तांदळाचं पीक घेतलं आहे.
September 29, 2025
अमरावती : महाराष्ट्रातील तांदूळ उत्पादनासाठी सहसा कोकण आणि पूर्व विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांची नावं घेतली जातात. मात्र, सातपुडा पर्वतरांगेतील मेळघाटच्या जंगलातील काही भागातही तांदळाचं उत्पादन होत आहे. विशेष म्हणजे, मेळघाटात काही ठिकाणी चक्क बासमती तांदळाचा सुगंध शेतांच्या बांध्यांवरुन दरवळत असतो, जे या भागात तांदळाच्या दर्जेदार उत्पादनाचं प्रतीक आहे. या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
चौराकुंड गावात बासमती तांदळाचे यशस्वी पीक : धारणी तालुक्यातील अतीदुर्गम भागात वसलेले चौराकुंड गाव हे मुख्यतः आदिवासी बहुल आहे. या गावातील काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतांमध्ये तांदळाचं पीक घेतलं आहे. विशेष म्हणजे, एका शेताजवळून जाताना बासमती तांदळाचा दरवळणारा सुगंध लक्ष वेधून घेतो. या संदर्भात बोलताना शेतकरी सिताराम धांडे यांनी सांगितलं की, "आमच्या शेतात आम्ही बासमती तांदूळ लावला आहे. या तांदळाचं बियाणे आम्ही धारणी येथील कृषी केंद्रातून आणलं." ते पुढे म्हणाले, "बासमती तांदळाचं पीक आम्ही पहिल्यांदाच घेतलेलं नाही. मागील वर्षीही आम्ही हे पीक घेतलं होतं आणि यशस्वी झालो होतो. खरं तर आमच्या शेतात तांदळाची पेरणी ही पारंपरिक आहे. पूर्वी वडील तांदळाचे पीक घेत असत आणि त्यांच्याही आधी आजोबा ही शेती करत असत."
चौराकुंडसारख्या दुर्गम भागात बासमती तांदळाचं उत्पादन घेणं ही एक आशादायक बाब असून, या भागातील शेती आणि शेतकऱ्यांना नवा आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून देणारी बाब ठरत आहे.
मेळघाटातील तांदळाला प्रचाराची गरज : येथील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. या गावात अनेक कुटुंबं बासमती तांदळाची शेती करतात आणि आजूबाजूच्या परिसरात जाताना त्या तांदळाचा सुगंध हवेत दरवळत असलेला जाणवतो. शेतकरी सिताराम धांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना शेतीच्या पद्धतीबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, "बासमती तांदळाचं बियाणं आम्ही धारणी येथील कृषी केंद्रातून आणतो. दरवर्षी जूनच्या अखेरीस ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या तांदळाची पेरणी केली जाते. चांगला पाऊस झाल्यास पीकही भरघोस येतं. त्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत कापणी केली जाते." ते पुढे सांगतात, "हा बासमती तांदूळ आम्ही घरी खाण्यासाठीच वापरतो, तर दुसऱ्या बाजूला लावलेला गहू, मका बाजारात विकतो."
मेळघाटातील तांदुळाच्या प्रचाराची गरज : मेळघाटातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी रवींद्र खेरडे यांनी देखील या परिसरातील पारंपरिक तांदळाच्या शेतीची माहिती देताना सांगितलं, "चौराकुंडसारख्या गावात परंपरागत शेती करणारी अनेक कुटुंबं आहेत. या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना तांदळाचं विविध वाण चांगलं ठाऊक आहेत. आम्ही जंगलाच्या रक्षणासाठी येथे राहतो, आणि याचवेळी बासमती तांदळाच्या सुगंधानं हा परिसर वेगळाच भासतो." खेरडे यांनी पुढे अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, "मेळघाटातील आदिवासी बांधवांनी पिकवलेला बासमती तांदूळ केवळ गावापुरता न राहता, राज्यभर प्रसिद्ध व्हावा, यासाठी प्रचार आणि प्रसाराची गरज आहे."
पेरीव धान पद्धतीने बासमती तांदळाची लागवड : बासमती तांदूळ हा पूर्वी पंजाब आणि हरियाणा येथील विशेष पट्टयात घेतला जायचा. पूर्व विदर्भातील साकोली, गोंदिया, भंडारा या भागातही बासमती तांदूळ घेतला जायचा. तांदळाची पेरणी सामान्यतः पुनर्लागवड पद्धतीनं केली जाते. मात्र, आता मेळघाटात देखील बासमती तांदूळ येऊ लागला आहे. येथे पेरीव धान पद्धतीने बासमती तांदळाची लागवड यशस्वीपणे होत असल्याचं कृषी तज्ज्ञ प्रा. जितेंद्र दुर्गे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
एकरी सुमारे 30 किलो बियाण्याची गरज : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठानं बासमती तांदळाचे दोन ते तीन प्रकारचे वाण उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये पीडीकेव्ही मकरंद, पीडीकेव्ही खमंग, बासमती 370 तसेच साकोली सात नावाचे वाण देखील आहेत. बासमती किंवा साधा तांदूळ घेण्यासाठी शेतकरी प्रति हेक्टरी 50 ते 75 किलो बियाणे वापरू शकतात, म्हणजे एकरी सुमारे 30 किलो बियाण्याची गरज लागते. ही पेरणी बैलजोडीने करता येते. खताचे योग्य प्रमाण दिल्यास मेळघाटच्या काही भागात तांदुळाचे उत्पादन अधिक चांगलं होऊ शकते, असं प्रा. जितेंद्र दुर्गे यांनी नमूद केलं.
