मुंबई : थोर कादंबरीकार, संपादक, कवी आणि तत्त्वज्ञ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1875 साली लिहिलेल्या 'वंदे मातरम्' या भारतमातेच्या स्तुतीगीताला येत्या 7 नोव्हेंबर रोजी 150 वर्ष पूर्ण होत आहेत. भारतीयांच्या मनात राष्ट्रभावना जागृत करण्यात मोलाचा वाटा असलेल्या या गीताचा वर्धापन दिन धूमधडाक्यात साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं विशेष नियोजन सुरू केलंय. या दिवशी संपूर्ण राज्यभर विशेष कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत.
राष्ट्रीय अस्मितेचं प्रतीक : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या 'आनंद मठ' या कादंबरीला आणि त्यातील 'वंदे मातरम्' या गीताला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 1882 मध्ये प्रकाशित झालेली ही बंगाली कादंबरी आणि त्यातील 'वंदे मातरम्' हे गीत देशभक्ती आणि राष्ट्रीय अस्मितेचं प्रतीक मानलं जातं. 'आनंद मठ' ही कादंबरी 18 व्या शतकातील बंगालमधील संन्यासी बंडखोरीवर आधारित आहे. या कादंबरीत संन्यासी आणि फकीरांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि स्थानिक जुलमी जमींदारांविरुद्ध केलेल्या लढ्याचं चित्रण आहे.
'वंदे मातरम्'चा जन्म कसा झाला? :
- बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1870 च्या सुमारास रचलेलं 'वंदे मातरम्' हे गीत 'आनंद मठ' या कादंबरीत क्रांतिकारकांचं युद्धगीत म्हणून समाविष्ट केलं. मातृभूमीला माता मानून तिची स्तुती करणारं हे गीत पुढं स्वातंत्र्य चळवळीचा आत्मा बनलं. 1905 च्या बंगाल फाळणीविरोधी आंदोलनात या गीतानं स्वातंत्र्य सैनिकांना प्रेरणा दिली. काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्येही हे गीत गायले जाऊ लागले.
- मातृभूमीला देवीच्या रूपात चित्रित करणाऱ्या या गीतानं भारतीय अस्मितेचा उद्घोष केला. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या या साहित्यकृतीनं तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत क्रांतिकारी बदल घडवले. आजही 'वंदे मातरम्' ऐकताना प्रत्येक भारतीयांच्या मनात देशप्रेमाची ज्योत प्रज्वलित होते.
कोण होते बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय? : 26 जून 1838 रोजी कलकत्त्याजवळील नहाटी इथं जन्मलेलं बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हे आधुनिक भारतीय साहित्यातील अग्रणी कादंबरीकार होते. 1858 मध्ये कलकत्ता विद्यापीठाचे पहिले पदवीधर होऊन त्यांनी सरकारी नोकरी स्वीकारली. 'राजमोहन्स वाइफ' (1864) ही त्यांची पहिली इंग्रजी कादंबरी, तर 'दुर्गेशनंदिनी', 'कपालकुंडला', 'मृणालिनी', 'विषवृक्ष', 'इंदिरा', 'चंद्रशेखर', 'राजसिंह' आणि 'आनंदमठ' (1882) या बंगाली कादंबऱ्यांनी त्यांना ख्याती मिळवून दिली. 'बंगदर्शन' नियतकालिकाचे संपादन करत त्यांनी वैचारिक लेखनाला चालना दिली. आधुनिक भारतीय कादंबरी लेखनाची पायाभरणी करून त्यांनी सामाजिक, कौटुंबिक आणि ऐतिहासिक विषय हाताळले. बंगाली साहित्याला समृद्ध करणाऱ्या बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांचं 1894 मध्ये निधन झालं.
राज्य सरकारचं नियोजन काय? : 'वंदे मातरम्' या भारतमातेच्या स्तुतीगीताला दीडशे वर्ष पूर्ण होत असल्यानं राज्यभरात सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्याचं नियोजन राज्य सरकारनं केलं आहे. मुख्यत्वे शाळा, महाविद्यालयं आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यापक कार्यक्रमांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय विविध संस्था आणि संघटना, सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्येही कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. 'वंदे मातरम्' गीतगायन, देशभक्तीपर भाषणं, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध लेखन आणि अन्य सास्कृतिक कार्यक्रमांची यावेळी मांदियाळी असेल. शालेय शिक्षण मंत्री, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास मंत्री आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांवर त्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे.
विशेष समितीची स्थापना : "राज्यातील कौशल्य विद्यापीठ, आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र, शासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'वंदे मातरम्'च्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाईल. त्यासंदर्भात 6 शासकीय आणि 7 अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आलीय. प्रतिष्ठित व्यक्तींचा त्यात समावेश करण्यात आलाय", अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलीय.
