उद्योजक अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर 'बँक ऑफ इंडिया'ची मोठी कारवाई, 'फ्रॉड' घोषित - ANIL AMBANI BOI FRAUD

उद्योजक अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर 'बँक ऑफ इंडिया'नं मोठी कारवाई केली.

उद्योजक अनिल अंबानी (IANS)
By IANS

Published : August 24, 2025 at 1:50 PM IST

मुंबई : देशातील आघाडीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेल्या 'बँक ऑफ इंडिया'ने (BOI) रविवारी एक मोठी कारवाई केली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom), त्यांचे प्रवर्तक अनिल अंबानी आणि रिलायन्स टेलिकॉम यांच्या खात्यांना 'फ्रॉड' म्हणून घोषित केलंय. काही दिवसांपूर्वीच 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'नं (SBI) नं याच कंपनीच्या खात्यांना 'फ्रॉड' म्हणून वर्गीकृत केलं होतं. त्यानंतर आता लगेच बँक ऑफ इंडियाने ही कारवाई केली.

काय आहे प्रकरण? : कंपनीनं स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, 8 ऑगस्टला जारी केलेल्या पत्रात, 'बँक ऑफ इंडिया'नं आरकॉम, अनिल अंबानी आणि मंजरी आशिक कक्कर यांच्या खात्यांना फसवणूक म्हणून घोषित करण्याची नोटीस पाठवली. बँकेचे म्हणणे आहे की, कर्जदारांनी ₹724.78 कोटींचे कर्ज फेडले नाही, जरी 30 जून 2017 पर्यंत खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) मध्ये बदलले होते. बँकेने असाही आरोप केला आहे की, कंपनीने निधी वळवण्यात आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले.

करोडो रुपये थकल्याचा आरोप : त्याचप्रमाणे, 'बँक ऑफ इंडिया'नं रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांची खाती फसवी असल्याचं घोषित केलं होतं. त्यांनी ₹51.77 कोटींची थकबाकी जाहीर केली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांच्या उपकंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून एकूण ₹31,580 कोटींचे कर्ज घेतले होते. कर्ज न भरल्यामुळं आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपामुळं अनेक बँका आता कंपनीविरुद्ध कारवाई करत आहेत.

सीबीआयची छापेमारी : दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) शनिवारी मुंबईतील दोन ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये अनिल अंबानी यांचे निवासस्थान आणि आरकॉमचे कार्यालय समाविष्ट आहे. एसबीआयनं केलेल्या नवीन तक्रारीनंतर ही छापेमारी करण्यात आली, ज्यामध्ये कंपनीविरुद्ध ₹2,929.05 कोटींच्या बँक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीबीआयच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, कर्ज घेतलेले पैसे आंतर-कंपनी व्यवहार, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवी आणि बनावट बिलिंगद्वारे वळवण्यात आले होते. तसेच, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांद्वारे वळवण्यात आले होते.

अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांनी फेटाळले आरोप : या गंभीर आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, हे सर्व आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. त्यांनी दावा केला की, अंबानी सर्व प्रकरणांमध्ये कायदेशीररित्या स्वतःचा बचाव करतील.

हेही वाचा - अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता; ईडीनं चौकशीसाठी धाडलं समन्स

