बंजारा समाजाचा ST प्रवर्गातून आरक्षणासाठी अहिल्यानगरमध्ये विराट मोर्चा

अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरामध्ये बंजारा समाजातर्फे मोर्चे, आंदोलनं यासह उपोषणं सुरू आहेत.

बंजारा समाजाचा अहिल्यानगरमध्ये विराट मोर्चा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 4:38 PM IST

अहिल्यानगर : हैदराबाद गेझेटियरनुसार नुकतेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील बंजारा समाजाने देखील आता हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यात देखील बंजारा समाजाने मोठा मोर्चा काढत सरकारकडे आरक्षणाची मागणी केली होती. मंगळवारी अहिल्यानगर शहरात बंजारा समाजाच्या वतीने विराट मोर्चा काढत पुन्हा एकदा एसटीतून आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडे केले आहे. यावेळी या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने बंजारा समाज सामील झाल्याचे पाहायला मिळाले.

बंजारा समाजाचे आंदोलन : बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरामध्ये बंजारा समाजातर्फे मोर्चे, आंदोलनं यासह उपोषणं सुरू आहेत. यापूर्वी नुकतेच बीड जिल्ह्यात देखील बंजारा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर आज अहिल्यानगर शहरात बंजारा समाजाकडून विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाला पाच हजाराहून अधिक समाज बांधव सहभागी झाले होते. हा मोर्चा शहरातील क्लेरा ब्रूस प्रांगणातून नगर - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धडकला. यावेळी समाजाचे धर्मगुरू त्याचबरोबर प्रतिष्ठित व्यक्तींनी आपली मनोगते व्यक्त करत समाजातील समस्या याचबरोबर शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक मागासलेपणाचे उदाहरणे सादर करत समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी समाजातील वरिष्ठ समाज बांधवांकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

बंजारा समाजाचा अहिल्यानगरमध्ये विराट मोर्चा (ETV Bharat Reporter)

मोर्चात महिलांचा लक्षणीय सहभाग : आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातबंजारा समाज मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे करत आहे. आज अहिल्यानगर शहरात बंजारा समाजाच्या वतीने विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळपासूनच शहरातील क्लेरा ब्रूस शाळेच्या प्रांगणामध्ये समाज बांधव जमण्यास सुरुवात झाली. या मोर्चामध्ये बंजारा समाजातील महिलांचा लक्षणीय समावेश पाहायला मिळाला. याचबरोबर काही महिलांनी बंजारा समाजातील पारंपरिक वेशभूषा धारण करत मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. यामुळे मोर्चामध्ये महिला तसेच पुरुषांच्या पारंपरिक वेशभूषामुळे एक अनोखे चित्र पाहायला मिळाले.

निवेदनावरून प्रशासन आणि आंदोलकांमध्ये नाराजी नाट्य : बंजारा समाजाच्या वतीने अहिल्यानगर शहरातून काढण्यात आलेला मोर्चा अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचल्यानंतर बंजारा समाजातील प्रमुख पाच व्यक्ती निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी गेले. त्यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना तातडीची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक सुरू झाल्याने त्यांनी आंदोलकांना थोडा वेळ थांबण्यास सांगितले. यावेळी आंदोलकांनी भेटण्यासाठी अवघ्या काही मिनिटांची वेळ मागितली. परंतु तातडीची महत्त्वाची व्हीसी सुरू असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार सांगण्यात आल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त करत हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या समाज बांधवांना सोडून निवेदनासाठी थांबणे गैर वाटत असल्याचे सांगत निवेदनकर्ते निवेदन सोडून कार्यालयातून निघाले. ही बातमी खाली समाज बांधवांमध्ये समजल्यानंतर अनेकांनी प्रशासनाच्या या कृत्याचा निषेध नोंदवित नाराजी व्यक्त केली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभा संपल्यानंतर पुन्हा निवेदनकर्त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाऊन आपले निवेदन सादर केले.

