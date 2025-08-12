मुंबई : मुंबईतील विविध आस्थापनांमध्ये निर्माण होणारा कचरा संकलित करण्याचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने केले जाते. पण, बल्क वेस्ट जनरेटर निवासी आणि व्यावसायिक संकुलातील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थांमार्फत वाहतूक करुन ते इतरत्र नेऊन टाकला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे, यापुढे एका ठिकाणी घाऊक प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या निवासी/व्यावसायिक संकुलातील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थांमार्फत वाहतूक करण्यावर पूर्णपणे बंदी जाहीर करण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
कचरा महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य : संबंधित निवासी/व्यावसायिक आस्थापनांनी त्याठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावणे किंवा संबंधित कचरा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट निर्देश महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर अश्विनी जोशी यांनी दिले असून, जागीच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या आस्थापनांना मालमत्ता करातून सवलतदेखील देण्यात येईल, असेही जोशी यांनी म्हटले आहे.
कशी आहे प्रक्रिया? : पालिकेच्या माहितीनुसार, दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा 5 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या आस्थापनांचा बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणीत समावेश होतो. याबाबतचा आढावा घेतल्यानंतर अतिरिक्त पालिका आयुक्त जोशी म्हणाल्या की, मुंबईत सध्या बल्क वेस्ट जनरेटर एकूण 2 हजार 609 आस्थापना आहेत. त्यापैकी, एकूण 784 आस्थापनांच्या परिसरातच कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तसेच, 727 आस्थापने त्रयस्थ संस्थांना संबंधित कचरा देतात. तर, 1 हजार 98 आस्थापने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे कचरा सुपूर्द करतात. या सर्व आस्थापनांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विभागातील सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षकांनी 15 ते 31 ऑगस्ट 2025 या कालावधीदरम्यान सर्वेक्षण करावे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांची नावे, त्यांच्याकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया होते किंवा नाही, होत असल्यास कोणत्या संस्थेमार्फत ती केले जाते, त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते, आदी बाबींचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश देखील अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत.
मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करा : पालिकेच्या माहितीनुसार, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांनी यापुढे त्यांच्याकडील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थांमार्फत वाहतूक करु नये. संबंधित ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर जागच्या जागीच प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावावी अथवा संबंधित कचरा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावा. निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करणाऱ्या आस्थापनांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मालमत्ता करात सवलत दिली जाते. संबंधित आस्थापनांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, तसेच आपला परिसर आणि पर्यायाने संपूर्ण मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही अश्विनी जोशी यांनी केले आहे.
