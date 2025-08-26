मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी (22 ऑगस्ट) पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या मुंबईतील बेकरी व्यवसायिकांना हरित इंधन स्रोतांकडं वळण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयानं बेकरी व्यावसायिकांना 8 जुलै रोजी दिलेल्या मूळ अंतिम मुदतीचं काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खरं तर, हे प्रकरण अनेक दिवसांपासून न्यायालयात प्रलंबित होतं. यापूर्वीच न्यायालयानं बेकरी व्यवसायिकांना पर्यावरणपूरक आणि हरित ऊर्जेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार मुंबईतील अनेक बेकरी मालकांनी आपल्या पारंपरिक भट्ट्या बदलण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, भट्ट्या बदलण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वेळ लागल्यामुळे बेकरी व्यवसायिकांनी न्यायालयाकडे मुदतवाढ करण्याची पुनर्विनंतीकेली होती. परंतु न्यायालयानं ती मागणी मान्य न करता मूळ अंतिम मुदतीचं काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे बेकरी व्यावसायिकांनी 8 जुलैपर्यंत आपल्या भट्ट्या हरित इंधनावर चालणाऱ्या यंत्रणांमध्ये रूपांतरित करणे अनिवार्य आहे.
मुंबईत एकूण बेकरी 1500-2000 (यातील अनेक अनधिकृत) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं मुंबईतील बेकरी व्यवसायाचं सर्वेक्षण केलं असून, 2024 च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत नोंदणीकृत 573 बेकऱ्या आहेत. या बेकऱ्यांपैकी केवळ 262 बेकऱ्यांनी हरित इंधनाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, तर अद्यापही 311 बेकरी व्यवसाय पारंपरिक इंधनावर चालू आहेत. महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईतील बेकऱ्यांची एकूण संख्या अंदाजे 1,500 ते 2,000 पर्यंत आहे, ज्यापैकी अनेक बेकऱ्या अनधिकृत आहेत.
'ईटीव्ही भारत'नं बेकरी व्यवसायिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या : दरम्यान, बेकरी व्यावसायिकांनी पारंपरिक भट्ट्या बदलण्याची तयारी दर्शवली असली तरीही, अद्याप भट्ट्यांचं नूतनीकरण का झालं नाही, याचा शोध घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'च्या टीमनं मुंबईतील बेकरी व्यावसायिकांसोबत एक दिवस घालवून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या.
बेकरी व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी महानगर गॅस लिमिटेडसोबत बैठक केली असून, महानगर गॅसनंही बेकऱ्यांना गॅस पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. महानगर गॅस लिमिटेडनं मुंबईतील एकूण 500 बेकऱ्यांचा सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणानुसार, फक्त 97 बेकऱ्यांच्या ठिकाणाजवळच पाईपलाईन बसवणं शक्य आहे आणि त्यापैकी केवळ 12 बेकऱ्यांमध्ये प्रत्यक्ष पीएनजी वापरला जातो. यामुळे अनेक बेकरी व्यवसायिकांसमोर भट्ट्यांचं नूतनीकरण करण्यास आव्हानं निर्माण झाली आहेत.
पारंपारिक बेकऱ्यांची स्थिती : मुंबईतील परंपरागत पिढीजात बेकरी व्यवसाय करणाऱ्या काही बेकरी व्यावसायिकांची आम्ही भेट घेतली आणि त्यांच्या बेकरींची पाहणी केली. यावेळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना ईगल बेकरीचे सर्वेसर्वा नासिर यांनी सांगितलं की, मुंबईत पिढ्यानपिढ्या बेकरीचा व्यवसाय करणारे व्यवसायिक आता फारच कमी शिल्लक आहेत.
कारण सरकार दरवेळी नवीन नियमावली जारी करत असल्यानं खर्च वाढत आहे आणि कामगारांना पगार देण्यासाठी पैसे कमी पडत आहेत. आमचा व्यवसाय मुख्यत्वे पाव विक्रीवर अवलंबून आहे. पाव खाणारा माणूस मुंबईतील कष्टकरी आहे. त्यामुळे पावाच्या किमती वाढल्यावर वडापाव, मिसळ यांसारख्या इतर पदार्थांच्या किमतीही वाढतात. पावाच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य माणूस पाव खाणं कमी करतो आणि त्यामुळे पावाचा खप कमी होतो. यामुळे दिवसेंदिवस बेकऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.
बेकऱ्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि नागरिकांच्या तक्रारी : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मते, मुंबईतील एकूण प्रदूषणात बेकऱ्यांचा सुमारे 6 टक्के वाटा आहे. मुंबईत सध्या जे पाव मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत, ते मुख्यत्वे पारंपरिक भट्ट्यांमध्ये भाजले जातात. या भट्ट्या विटांपासून बनलेल्या असून त्यात लाकूड जाळलं जातं. या लाकूड जाळण्यामुळे निर्माण होणारा धूर आणि उष्णता चिमणीच्या माध्यमातून खुल्या वातावरणात सोडला जातो. या धूर आणि राखेमुळे बेकऱ्यांचं प्रदूषणात 6 टक्के वाटा असल्याचं महानगरपालिकेनं सांगितलं आहे. यासंबंधी काही पर्यावरण प्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनीही प्रशासनाकडे तक्रारी केल्याचंदेखील पालिकेनं सांगितलं.
किती बेकऱ्यांकडे परवाने? आणि कोणकोणते परवाने आवश्यक? : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईत सुमारे 1,500 ते 2,000 बेकऱ्या आहेत, ज्यांपैकी केवळ 573 बेकऱ्या अधिकृत परवानाधारक आहेत. याचा अर्थ मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बेकऱ्यांचा वावर आहे.
राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार, बेकरी व्यवसायिकांना विविध परवाने घेणं आवश्यक आहे. त्यात मुख्यतः खालील परवाने येतात.
- FSSAI परवाना (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण)
- दुकान परवाना
- मुंबई अग्निशमन विभागाचा सुरक्षा परवाना
- आरोग्य विभागाकडून 394 चा परवाना
- तसेच उद्योग लायसन्स यांसारखे इतर आवश्यक परवाने
हे सर्व परवाने बेकरी व्यवसाय सुरळीत आणि कायदेशीररित्या चालविण्यासाठी अनिवार्य आहेत.
बेकऱ्यांचे नियमित ऑडिट/तपासणी होते का? : मुंबईतील बेकऱ्यांचं मुख्य उत्पादन पाव असलं तरी, या बेकऱ्यांमध्ये खारी, टोस्ट, बटर, केक यांसारखे इतर बेकरी पदार्थही तयार केले जातात. बेकऱ्यांमधील उष्णता आणि सुरक्षा याकडे योग्य तो डोळा न दिल्यामुळे अनेकदा आगीच्या घटना देखील घडल्या आहेत. प्रशासनाकडून बेकऱ्यांवर दरवर्षी नियमित तपासणी केली जाते, अशी माहिती बेकरी व्यावसायिकांनी दिली आहे. विशेषतः अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी बेकऱ्यांचं फायर ऑडिट केलं जातं. तसेच, लायसन विभागाद्वारेही बेकऱ्यांची तपासणी व ऑडिट केलं जातं. बेकरीसाठी परवाना नूतनीकरण करताना किमान 20 ते 25 हजार रुपयांचा खर्च येतो आणि जर बेकरी मोठी असेल, तर हा खर्च अधिक वाढू शकतो.
प्रदूषण आणि इंधन वापर : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील सुमारे 1,500 ते 2,000 बेकऱ्यांपैकी 47 टक्के बेकरी व्यावसायिक भट्टीत लाकूड इंधन म्हणून वापरतात. या लाकडामध्ये मुख्यत्वे बांधकामामध्ये वापरलेलं लाकूड, फर्निचर बनवणाऱ्यांकडून उरलेलं लाकूड, जुनं तुटलेलं फर्निचर, सॅनमिका-प्लायबोर्ड आदींचा समावेश आहे.
छोट्या बेकऱ्यांमध्ये दररोज सुमारे 50 ते 100 किलो लाकूड इंधन म्हणून वापरलं जातं, तर मोठ्या बेकऱ्यांमध्ये दररोज अंदाजे 250 ते 300 किलो लाकूड वापरले जाते. साधारणतः 20 किलो मैद्याचा पाव तयार करण्यासाठी सुमारे 5 किलो लाकडाची गरज असते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, भंगारातील निरोपयोगी लाकूड जाळल्यामुळे मिथेन, कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आणि अस्थिर सेंद्रिय संयुगे यांसारखे आरोग्यास हानिकारक वायू वातावरणात निघतात.
आरोग्यावर वाईट परिणाम : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निरीक्षण केले आहे की, इतर साधनांच्या तुलनेत भंगाराचे लाकूड स्वस्त पडते. बाजारात लाकडाची किंमत सुमारे 15 रुपये प्रति किलो असताना, टाकाऊ लाकडाची किंमत फक्त 5 रुपये प्रति किलो आहे.
प्रशासनानं गॅस सिलेंडर आणि सीएनजी हे पर्यायही दिले आहेत. व्यावसायिक सिलेंडर वापरल्यास त्याची किंमत 92.05 रुपये प्रति किलो आहे, तर सीएनजी वापरल्यास ही किंमत 58.78 रुपये प्रति किलो होते. इलेक्ट्रिक भट्ट्या वापरल्यास प्रति युनिट 12 रुपये इतका खर्च येतो. या तुलनेत टाकाऊ लाकूड सर्वात परवडणारं असल्याचं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं नोंदवलं आहे.
ग्रीन इंधनकडे वळण्यासाठीचा कालावधी : मुंबई उच्च न्यायालयाने 28 जुलै पर्यंत मुंबईतील सर्व बेकरी व्यवसायिकांना ग्रीन एनर्जीवर चालणाऱ्या भट्ट्या सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकरी व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, पारंपरिक इंधन आणि कोळशावर चालणाऱ्या भट्ट्यांना हरित इंधनावर बदलणं ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे.
यातील अनेक बेकऱ्या झोपडपट्टी भागात असल्यामुळे महानगर गॅसच्या सर्वेक्षणानुसार अशा ठिकाणी हाय व्होल्टेज विद्युत वाहिन्या आणि गॅस पाईपलाईन पोहोचवणं धोक्याचं ठरतं. सध्या सर्व बेकरी व्यावसायिक गॅस ओव्हन आणि विद्युत ओव्हन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण या ओव्हनची कारखानदारांकडे कमतरता आहे.
मुंबईत हे ओव्हन मुख्यतः गुजरात आणि पुण्याहून येतात, मात्र मागणी वाढल्यामुळे नवीन ओव्हन तयार करण्यास कारखानदारांना मोठा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे भट्ट्यांच्या बदलण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता आहे.
ग्रीन इंधनकडे वळण्यासाठीचा अडचणी : बेकरी व्यवसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, बेकरी ओव्हन कमी जागेतही सुरु होतो, अगदी 1 हजार फूट जागेतही भट्टी चालवता येते. मात्र, त्याचा मेंटेनन्स खर्च जास्त असल्यानं आणि मोठ्या जागेची गरज असल्यामुळे खर्च वाढतो, ज्यामुळे रोजगार कमी होत आहे. CNG आणि PNG भट्टी देखील विद्युतवर चालतात; जर विद्युत प्रवाह नसेल तर भट्टी सुरू होणार नाही.
विद्युत भट्टीची किंमत सुमारे 3 लाख 60 हजार रुपयांपासून सुरू होते, त्यात 20 हजार रुपये ट्रान्सपोर्ट खर्च लागतो. मुंबईतील फाइन ओव्हन कंपनी ओव्हन तयार करते, पण सध्या त्यांच्याकडे ओव्हन उपलब्ध नाही. LPG आणि PNG भट्ट्यांची किंमत 4 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर मोठ्या भट्ट्यांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो.
मुंबईतील धारावी, मालाडयेथील पठाणवाडी, कुर्ला, विक्रोळी आदी परिसरात पाइपलाईन आणि हाय व्होल्टेज विद्युत वाहिन्या पोहोचवणं आव्हानात्मक असल्याचं बेकरी व्यवसायिकांचं म्हणणं आहे.
व्यावसायिकांची बाजू आणि अडचणी : मुंबईतील बेकऱ्यांना भेटी दिल्यानंतर आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर आम्ही मुंबई बेकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नासिर अन्सारी यांची भेट घेतली. न्यायालयाचा निर्णय आणि इतर बाबी याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना नासिर अन्सारी यांनी सांगितलं, "कितीही झालं तरी तो न्यायालयाचा निर्णय आहे आणि तो मानणं आम्हाला बंधनकारक आहे. आम्ही न्यायालयात देखील आमच्या भट्ट्या बदलण्यास तयारी दर्शवली होती आणि ती आता देखील आहोत. आम्हाला केवळ वेळ वाढवून हवा होता."
ते पुढे म्हणाले की, "अनेक समस्या आहेत. आधीच व्यवसाय मंदीला लागलेला आहे. नव्या भट्ट्या घेतल्यास सुमारे 4 लाख रुपये खर्च येतो, तर जुनी भट्टी तोडण्याचा खर्च सुमारे 2 लाख रुपये आहे. म्हणजे एकूण 6 लाख रुपये बेकरी व्यवसायिकांना खर्च करावे लागणार आहेत. आता तुम्हीच सांगा, यातून आम्ही उत्पादन काय घ्यायचं आणि कामगारांना पगार कसा द्यायचा? अनेक बेकरी व्यवसायिकांमध्ये आता पिढीजात चालत आलेला व्यवसाय बंद होण्याची भीती आहे."
ग्राहकांचा दृष्टीकोन : मुंबईत पिढीजात चालणाऱ्या अनेक बेकऱ्या आहेत. मात्र, ग्राहकांचा विश्वास कोणत्या बेकऱ्यांवर आहे? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही बेकऱ्यांमध्ये आलेल्या ग्राहकांशी संवाद साधला.
यावेळी विक्रोळी येथील गणेश शिर्के यांनी सांगितलं, "बेकऱ्यांमध्ये भट्टीत शिजवलेली नानखटाई, बिस्किटं आणि इतर पदार्थ मला फार आवडतात. लाकडी भट्ट्यांमध्ये शिजवलेल्या बिस्किटांना एक वेगळीच चव असते. इथे काही राजस्थानी आणि इतर स्वीट मार्ट आहेत, तिथेही बिस्किटे मिळतात, पण त्या बिस्किटांना बेकरीमधील बिस्किटांची जी चव असते ती मिळत नाही. आमच्या विक्रोळीत अशा दोन बेकऱ्या आहेत आणि आम्ही नेहमी तिथूनच नातेवाईकांना देण्यासाठी आणि भेट देण्यासाठी बिस्किटं व नानखटाई घेतो."
हायजिनबाबत ग्राहकांची अपेक्षा : गणेश शिर्के यांनी सांगितलं की, एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे मुंबईतील पारंपरिक लाकूड जळून उत्पादन घेणाऱ्या बेकरींमध्ये चव आहे. पण या बेकरींमध्ये किंवा त्या भट्ट्यांमध्ये अनेकदा अस्वच्छ असते. असं अनेकदा निदर्शनास आलं आहे.
त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, कमीत कमी स्वच्छता नक्कीच बाळगली पाहिजे, बेकरीमध्ये खेळती हवा असली पाहिजे आणि तिथं काम करणारे कर्मचारी स्वच्छ असावेत. बेकरी व्यावसायिकांनी स्वच्छतेच्या बाबींकडे गांभीर्यानं पाहणे अत्यंत गरजेचं आहे.
BMC आणि MPCB चे पुढील प्लॅन : या संदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची पुढील कारवाई काय असेल? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील प्रदूषणावर काम करत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहत होतो. आता न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत बेकरी व्यवसायिकांनी आपल्या भट्ट्यांमध्ये बदल न केल्यास त्यांना नोटिसा बजावल्या जातील.
आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्याच्या घडीला 262 बेकऱ्यांमध्ये हरित इंधनाचा वापर सुरू आहे, तर 37 व्यवसायिक नव्या हरित इंधन आधारित बेकऱ्या बांधत आहेत. जुलै महिन्यात 42 बेकऱ्यांनी पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज केला असून, दोन बेकऱ्यांनी प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत 35% अनुदानासाठी अर्ज केला आहे. मुंबईतील एकूण 295 बेकऱ्यांनी अजूनही रूपांतरण प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.
पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अधीन असलेले कर्मचारी थकबाकीदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावतील. जर बेकरी मालकांनी या नोटिस अंतर्गत दिलेल्या 30 दिवसांच्या कालावधीत पालन केलं नाही, तर संबंधित बेकऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.
बेकरी संघटना आंदोलन, चर्चा, सामंजस्याचा पर्याय : याबाबत बोलताना मुंबई बेकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नासिर अन्सारी यांनी सांगितलं की, "आम्हाला न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करावंच लागणार आहे. मुदतवाढीसाठी आम्ही पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत आणि त्यांच्याकडे मुदतवाढ मागणार आहोत. आम्हाला आशा आहे की, पालिकेचे अधिकारी आमच्या समस्या समजून घेऊन आम्हाला मुदतवाढ देतील. न्यायालयाचा निर्णय असल्यानं आता याबाबत आंदोलन, मोर्चा किंवा अशा प्रकारची काहीही कारवाई करणें शक्य नाही." अशी प्रतिक्रिया नासिर अन्सारी यांनी दिली.