अहिल्यानगर : आदिवासी दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याआधीच अकोले तालुक्यात शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. आदिवासी समाजाचे नेते मारुती मेंगाळ यांनी पक्षप्रवेश करताना बोगसगिरी केल्याचा आरोप जिल्हा संपर्कप्रमुख बाजीराव दराडे यांनी केला आहे. यावरून मेंगाळ आणि दराडे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.
अकोले दौऱ्याआधी मोठा गोंधळ : अकोले तालुक्यातील आदिवासी नेते मारुती मेंगाळ यांनी विधानसभेची निवडणूक अपक्ष लढवल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी आपल्या समर्थकांसह शक्तिप्रदर्शन करत ठाण्यात शिवसेनेत प्रवेश केला. "आपल्यासोबत अकोले तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, विविध पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते असल्याचा दावा मारुती मेंगाळ यांनी केला होता. प्रत्यक्ष पक्षप्रवेशावेळी त्यांनी 50 सरपंचांनी प्रवेश केल्याचा दावा केला. तसंच प्रवेशावेळी दिलेली यादीच मोठा घोटाळा आहे," असा आरोप शिवसेनेचे अहिल्यानगर उत्तर जिल्हा संपर्कप्रमुख बाजीराव दराडे यांनी केला आहे. यादीतील काही नावांनी प्रत्यक्ष प्रवेश केला नसल्याचा व्हिडीओ बाजीराव दराडे यांनी प्रसिद्ध केला. त्यामुळं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अकोले दौर्याआधीच मोठा गोंधळ उडाला आहे.
मारुती मेंगाळ यांनी केला पलटवार : "बाजीराव दराडे यांनी केलेले आरोप आणि काहींनी आम्ही प्रवेश केलाच नाही, असा दावा केल्यामुळं अकोले तालुक्यातील राजकारण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. येत्या 9 ऑगस्टला आदिवासी दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकोले दौर्यावर येत आहेत. हा दौरा होऊ नये यासाठी बाजीराव दराडे यांनी खोटे लेटरपॅड वापरल्याचा आणि त्यावर मुंबई-ठाणे इथं प्रवेशासाठी उपस्थित नसलेल्या व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध केलीय," असं म्हणत मारुती मेंगाळ यांनी पलटवार केला.
...तोपर्यंत शिवसेनेचं काम करत राहणार : "अहिल्यानगर उत्तर जिल्ह्याच्या दोन्ही अध्यक्षांपेक्षा माझ्या कामाची प्रसिद्धी अधिक होती. कारण दोन्ही जिल्हाध्यक्ष शिर्डीत बसून पक्ष वाढवण्याचं नाटक करत आहेत. मारुती मेंगाळ विरोधकांची सुपारी घेऊन पक्षात आले आहेत. जोपर्यंत एकनाथ शिंदे म्हणत नाहीत की शिवसेनेचे आणि तुमचा संबंध नाही. तोपर्यंत मी शिवसेनेचं काम करत राहीन," असं बाजीराव दराडे यांनी सांगितलं.
