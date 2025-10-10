ETV Bharat / state

ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे यांचा जामीन फेटाळला, हायकोर्टात धाव

लाचखोरी प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांचा जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने आज फेटाळला. जामीनसाठी उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.

शंकर पाटोळे
शंकर पाटोळे (File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - न्यायालयीन कोठडीत असलेले ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांचा जामीन अर्ज अखेर ठाणे न्यायालयाने आज फेटाळला आहे. त्यामुळे आता पाटोळे यांच्यासह ओमकार गायकर, सुशांत सुर्वे यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. दरम्यान, पाटोळे यांचे वकील जामीनसाठी आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असून या तिघांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे.



नौपाड्याच्या एका खासगी जागेतील अतिक्रमण हटवण्यासाठी बिल्डरकडून ५० लाखांच्या लाचेची मागणी करत २५ लाखांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी मुंबई एसीबीने शंकर पाटोळे यांना पालिकेच्या वर्धापनदिनी अटक केली. त्यानंतर या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास ठाणे लाचलुचपत विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. सोमवारी न्यायालयाने पाटोळे, गायकर आणि सुर्वे या तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. बुधवारी जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिंदे सुट्टीवर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.

गुरूवारी सुनावणी दरम्यान हे मनी लॉण्डरींगचे प्रकरण आहे का? असा प्रश्न शंकर पाटोळे लाच प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना त्या अधिकाऱ्याला इन्व्हेस्टीगेशन शब्दच उच्चारता आला नाही. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याला न्यायमूर्ती शिंदे यांनी चांगलेच फैलावर घेतले होते. तर आज जामिनावरील सुनावणीला पुन्हा ब्रेक लागला असून पाटोळे आणि इतर दोन आरोपींचा जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने फेटाळला आहे. दरम्यान, ठाणे न्यायालयाने तपासासंदर्भात ठाणे एसीबीवर पुन्हा नाराजी व्यक्त केली.

ठाणे महापालिकेच्या वर्धापन दिनीच अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे एसीबीच्या जाळ्यात सापडले होते. आधीच ठाणे शहारातील बेकायदा बांधकामे चर्चेत असून, पालिकेच्या आजी माजी अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. त्यातच घोडबंदर रोड या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम ठिकाणी असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी तब्बल 25 लाखांची मागणी उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी बिल्डरकडे केली होती. या प्रकरणी बिल्डरने तक्रार केल्यानंतर मुंबई एसीबीने सापळा रचत पाटोळे यांना 15 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते.

हेही वाचा...

  1. अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक
  2. लाचखोरीप्रकरणी ठाणे पालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी!

For All Latest Updates

TAGGED:

SHANKAR PATOLEशंकर पाटोळेजामीन फेटाळला२५ लाखांची लाचSHANKAR PATOLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.