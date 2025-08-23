ETV Bharat / state

नागपुरात डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा ठरला लक्षवेधी, बडग्यांच्या माध्यमातून उपहासात्मक पद्धतीनं केला जातो रोष व्यक्त - NAGPUR MARBAT FESTIVAL 2025

भारतात केवळ नागपूर येथे जगप्रसिद्ध बडग्या-मारबत उत्सव साजरा करण्याची ऐतिहासिक परंपरा आहे. यंदाच्या उत्सवात 'डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा' ठरला लक्षवेधी ठरला आहे.

Donald Trump Badge
डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read

नागपूर : संपूर्ण भारतात केवळ नागपूरामध्ये जगप्रसिद्ध 'मारबत उत्सव' साजरा करण्याची ऐतिहासिक परंपरा आहे. या परंपरेला यावर्षी १४५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या उत्सवाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बडगे. वर्षभरात देशात आणि जगामध्ये घडणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटना ज्यांचा संबंध नागरिकांच्या जगण्यावर होतोय, अश्या विषयांवर व्यंगात्मक टीका करणारे, टोमणे मारणाऱ्या पुतळ्याना या मारबत उत्सवात सहभागी करून घेतलं जातं, त्याला बडगे असे म्हणतात. अनिष्ट प्रथा आणि परंपरांसह, समाज विघातक घटना आणि देशा विरोधातील कटकारस्थान, पाकिस्तान कुरापती यासह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयावर अगदी बेधडक या बडग्यांच्या माध्यमातून प्रहार केला जातो, त्याच बरोबर राजकीय पुढाऱ्यांचे कान देखील टोचले जातात. त्यामुळं मारबत उत्सवात या बडग्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

'बडग्या-मारबत' मिरवणुकीत डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा ठरला लक्षवेधी (ETV Bharat Reporter)

डोनाल्ड ट्रंपचा बडगा ठरला लक्षवेधी : मारबत मिरवणुकीत यंदा कोणत्या विषयांवरचे बडगे काढले जाणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता लागलेली होती. काही बडग्या उत्सव मंडळांनी तर भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बडगा तयार करून त्या बडग्याची वरात काढली. छत्रपती शिवाजी पार्क बडग्या उत्सव समितीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पचा बडग्या उभारला. या शिवाय पहलगाम झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी बडगा उभारण्या आला तर ऑपरेशन सिंदूर आणि लव्ह जिहादवर भाष्य करणारे बडगे बघायला मिळाले.

Marbat Festival 2025
डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा ठरला लक्षवेधी (ETV Bharat Reporter)



अशी सुरू झाली बडग्यांनी परंपरा : देशात ज्यावेळी इंग्रजांची राजवट होती, त्यावेळी आपला राग व्यक्त करण्यासाठी तसेच क्रांतिकारकांच्या समर्थनार्थ बडगे काढण्यास सुरुवात झाली ती अजून सुरू आहे. साधारणपणे टीकात्मक आणि उपहासात्मक बडगे काढण्याची परंपरा आहे. पण एखाद दोन बडगे हे समर्थनात निघू शकतात. ही परंपरा आजही कायम आहे, त्यात फरक हा इतकाच आला की, आता देखील लोकांना बोलण्याची किंव्हा फार व्यक्त होण्याची संधीचं मिळत नाही. मात्र, आजही सामान्य जनता या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. गेली काही वर्षे नाशाखोरी, महागाई या विषयावर बडगे निघत आहेत.

Marbat Festival 20245
नागपूरात मारबत उत्सव (ETV Bharat Reporter)



बडग्या म्हणजे काय? : बडग्या म्हणजे काय हा प्रश्न प्रत्येकाला पडणं स्वाभाविक आहे. तर त्याची माहिती अशी आहे की, भोसले राजघराण्यातील बाकाबाईने इंग्रजांसोबत हात मिळवणी केली म्हणून तिच्या कृत्याचा निषेध म्हणून काळी मारबत काढली जाते. बाकबाईच्या या कृत्याची माहीती असताना देखील तिच्या नवऱ्याने तिच्या कृत्याला विरोध केला नाही म्हणून त्याचाही पुतळा काढला जातो, त्याला बडग्या असे म्हंटले जाते. गेल्या १४३ वर्षांपासून काळ्या मारबती सोबतचं बडग्यांच्या देखील मिरवणूक काढली जाते. यामध्ये वर्षभरात घडलेल्या विविध राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि इतर विषयांना अनुसरून भाष्य करणारे स्लोगन बडग्यांवर लिहून त्यांची मिरवणूक काढली जाते.

Marbat Festival 20245
जगप्रसिद्ध मारबत उत्सव (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

'बडग्या-मारबत' उत्सव 2025; "काली और पिली का मिलन", नागपुरात डोळ्याचं पारणं फेडणारा सोहळा

नागपूर : संपूर्ण भारतात केवळ नागपूरामध्ये जगप्रसिद्ध 'मारबत उत्सव' साजरा करण्याची ऐतिहासिक परंपरा आहे. या परंपरेला यावर्षी १४५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या उत्सवाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बडगे. वर्षभरात देशात आणि जगामध्ये घडणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटना ज्यांचा संबंध नागरिकांच्या जगण्यावर होतोय, अश्या विषयांवर व्यंगात्मक टीका करणारे, टोमणे मारणाऱ्या पुतळ्याना या मारबत उत्सवात सहभागी करून घेतलं जातं, त्याला बडगे असे म्हणतात. अनिष्ट प्रथा आणि परंपरांसह, समाज विघातक घटना आणि देशा विरोधातील कटकारस्थान, पाकिस्तान कुरापती यासह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयावर अगदी बेधडक या बडग्यांच्या माध्यमातून प्रहार केला जातो, त्याच बरोबर राजकीय पुढाऱ्यांचे कान देखील टोचले जातात. त्यामुळं मारबत उत्सवात या बडग्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

'बडग्या-मारबत' मिरवणुकीत डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा ठरला लक्षवेधी (ETV Bharat Reporter)

डोनाल्ड ट्रंपचा बडगा ठरला लक्षवेधी : मारबत मिरवणुकीत यंदा कोणत्या विषयांवरचे बडगे काढले जाणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता लागलेली होती. काही बडग्या उत्सव मंडळांनी तर भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बडगा तयार करून त्या बडग्याची वरात काढली. छत्रपती शिवाजी पार्क बडग्या उत्सव समितीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पचा बडग्या उभारला. या शिवाय पहलगाम झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी बडगा उभारण्या आला तर ऑपरेशन सिंदूर आणि लव्ह जिहादवर भाष्य करणारे बडगे बघायला मिळाले.

Marbat Festival 2025
डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगा ठरला लक्षवेधी (ETV Bharat Reporter)



अशी सुरू झाली बडग्यांनी परंपरा : देशात ज्यावेळी इंग्रजांची राजवट होती, त्यावेळी आपला राग व्यक्त करण्यासाठी तसेच क्रांतिकारकांच्या समर्थनार्थ बडगे काढण्यास सुरुवात झाली ती अजून सुरू आहे. साधारणपणे टीकात्मक आणि उपहासात्मक बडगे काढण्याची परंपरा आहे. पण एखाद दोन बडगे हे समर्थनात निघू शकतात. ही परंपरा आजही कायम आहे, त्यात फरक हा इतकाच आला की, आता देखील लोकांना बोलण्याची किंव्हा फार व्यक्त होण्याची संधीचं मिळत नाही. मात्र, आजही सामान्य जनता या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. गेली काही वर्षे नाशाखोरी, महागाई या विषयावर बडगे निघत आहेत.

Marbat Festival 20245
नागपूरात मारबत उत्सव (ETV Bharat Reporter)



बडग्या म्हणजे काय? : बडग्या म्हणजे काय हा प्रश्न प्रत्येकाला पडणं स्वाभाविक आहे. तर त्याची माहिती अशी आहे की, भोसले राजघराण्यातील बाकाबाईने इंग्रजांसोबत हात मिळवणी केली म्हणून तिच्या कृत्याचा निषेध म्हणून काळी मारबत काढली जाते. बाकबाईच्या या कृत्याची माहीती असताना देखील तिच्या नवऱ्याने तिच्या कृत्याला विरोध केला नाही म्हणून त्याचाही पुतळा काढला जातो, त्याला बडग्या असे म्हंटले जाते. गेल्या १४३ वर्षांपासून काळ्या मारबती सोबतचं बडग्यांच्या देखील मिरवणूक काढली जाते. यामध्ये वर्षभरात घडलेल्या विविध राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि इतर विषयांना अनुसरून भाष्य करणारे स्लोगन बडग्यांवर लिहून त्यांची मिरवणूक काढली जाते.

Marbat Festival 20245
जगप्रसिद्ध मारबत उत्सव (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

'बडग्या-मारबत' उत्सव 2025; "काली और पिली का मिलन", नागपुरात डोळ्याचं पारणं फेडणारा सोहळा

For All Latest Updates

TAGGED:

डोनाल्ड ट्रम्पचा बडगाDONALD TRUMP BADGEमारबत उत्सवMARBAT FESTIVALNAGPUR MARBAT FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.