दिव्यांगांसह शेतकऱ्यांच्या मागण्याकरिता बच्चू कडू यांचा 'अन्नत्याग'; प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी मुंडनसह केलं जलसमाधी आंदोलन - BACCHU KADU NEWS

मुंडन आंदोलन ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 11, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 8:19 AM IST 1 Min Read

अमरावती - शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांसाठी माजी मंत्री बच्चू कडूंनी आपल्या मागण्या संदर्भात गुरुकुंज मोझरी येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं. आपल्या नेत्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत चांदूरबाजार तालुक्यातील प्रहार कार्यकर्त्यांनी तालुक्यात दोन ठिकाणी आंदोलन केलं. तहसील कार्यालयाच्या परिसरात मुंडन आंदोलन तर पूर्णा प्रकल्पावर जलसमाधी आंदोलन केलं.







शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांसाठी माजी आमदार बच्चू कडूंनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये संपूर्ण कर्जमाफी, सातबारा कोरा, शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ, मनरेगाच्या मजुरीत वाढ, सेंद्रिय खतांना अनुदान आणि दूध उत्पादकांना योग्य दर अशा सरकारकडं मागण्या केल्या आहेत. तरी सरकारनं या आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे सरकारचा निषेध करण्याकरीता प्रहार कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांनी मुंडन आंदोलन केलं. अनेक कार्यकर्ते आंदोलनामध्ये सहभागी- चांदूर बाजार तहसील कार्यालयाच्या परिसरात प्रहार तालुकाप्रमुख संतोष किटकले यांच्या नेतृत्वात आज शेकडो कार्यकर्त्यांनी मुंडन करून तहसीलदार रामदास शेळके यांना निवेदन दिलं. यावेळी दीपक भोंगाडे, शिवाजी बंड, अरुण गोंडीकर, मुजफ्फर हुसेन, सचिन खुळे, प्रदीप बंड, मुन्ना बोंडे, संदीप मोहोड, गजानन ठाकरे, राहुल खापरे, मंगेश चौधरी, विलास शहाणे, सतीश घोम, रोहित मेंढे, गजेंद्र गायकी, संदीप देशमुख, बाळासाहेब वाकोळे, मनीष एकलारे, सागर निंभोरकर, श्रीकांत धोंडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते या आंदोलनामध्ये सहभागी होते.

