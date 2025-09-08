आयुषच्या अंत्यविधीत बापाच्या हातात मुलाचं शेवटचं ग्रिटींग कार्ड; लेक वडिलांच्या वाढदिवशी कारागृहात पाठवायचा कार्ड
आयुष कोमकर याच्यावर सोमवारी पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तेव्हा एका फोटोनं सर्वांचे लक्ष वेधले.
Published : September 8, 2025 at 9:16 PM IST
पुणे : पुणे शहरात गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठ येथे आयुष कोमकर या 19 वर्षीय मुलाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येनंतर सोमवारी आयुष कोमकर याचा अंत्यविधी वैकुंठ स्मशानभूमीत करण्यात आला. यावेळी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त परिसरात तैनात करण्यात आला होता.
आयुषवर केले अंत्यसंस्कार : पुण्यातील टोळीयुद्धाचा बळी ठरलेल्या आयुष कोमकर याच्यावर सोमवारी वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृत आयुषचे वडील गणेश कोमकर हे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी असून, नागपूर कारागृहातून त्यांना मुलाच्या अंत्यविधीसाठी पुण्यात आणलं होतं. यावेळी गणेश कोमकर याच्या हातात असलेलं ग्रिटींग कार्डनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.
आयुष वडिलांना पाठवायचा ग्रिटिंग कार्ड : गणेश कोमकर हा माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्या प्रकरणात कारागृहात आहे. मृत आयुष हा वडिलांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी एक ग्रिटींग कार्ड पाठवत होता. यात 'आय लव्ह यू पप्पा' लिहिण्या924 आलं असून, सोबत आयुष आणि गणेश यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. हे ग्रिटींग गणेशनं मृत आयुषच्या अंत्यसंस्कारावेळी सोबत घेऊन आला होता.
गुन्हा दाखल करत आरोपी अटकेत : पुण्यातील नाना पेठ येथे विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. आयुष कोमकर याच्या हत्या प्रकरणी पोलिसांनी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांवर गुन्हा दाखल केलाय. त्यापैकी आरोपी यश पाटील आणि अमित पाटोळे या दोघांना अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना 12 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
