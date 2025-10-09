ETV Bharat / state

कोंढव्यात १९ संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू; पुणे पोलिसांसह एटीएसची संयुक्त कारवाई

पुण्यात पुन्हा एकदा दहशतवादी असल्याच्या संशयानं खळबळ उडाली आहे. मध्यरात्रीपासून राज्य दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि पुणे पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं शहरातील काही ठिकाणी सर्च ऑपरेशन राबवले.

Pune ATS and Pune Police Conduct Secret Anti Terror Operation in Kondhwa
प्रतिकात्मक- (Source- ETV Bharat)
Published : October 9, 2025 at 12:43 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 1:21 PM IST

पुणे-एटीएस आणि पुणे पोलिसांनी तब्बल १९ संशयित व्यक्तींचा शोध घेतला असून काहींना ताब्यात घेतलं आहे. त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. ही कारवाई रात्री उशिरापासून पहाटेपर्यंत गुप्तपणे चालू होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही मोहीम एटीएस आणि पुणे पोलिसांची कारवाई ही संशयितांच्या दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे. विशेषत: कोंढवा परिसरात संशयितांच्या हालचालीवर एटीएस आणि पुणे पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केलं होतं. कोंढवा भागात बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या तीन सदस्यांना पकडण्यात पोलिसांना यश आलं होतं. त्या तिघांच्या माध्यमातून देशव्यापी संभाव्य दहशतवादी कट उधळण्यात आला होता. आता पुन्हा त्याच भागात संशयितांचे जाळे सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

कोंढव्यात १९ संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)

कोंढवा परिसरात दोन वर्षांपूर्वी केली होती मोठी कारवाई- पुण्यातील कोंढवा परिसरात दोन वर्षांपूर्वी (२०२३ मध्ये) पोलिसांनी इथे इसिसशी संबंधित तीन संशयितांना अटक केली होती. त्यावेळी पोलिसांना बॉम्ब तयार करण्याचं साहित्य, ड्रोन मटेरिअल आणि इतर संशयास्पद वस्तू सापडल्या होत्या. त्या संशयितांनी पश्चिम घाटातील जंगलात बॉम्ब चाचण्या घेतल्याचा आरोप होता. या घटनेनंतर कोंढवा परिसरावर तपास यंत्रणांचं विशेष लक्ष केंद्रित झालं. २०२४ मध्ये एटीएसनं बेकायदेशीर टेलिफोन एक्सचेंजचा भंडाफोड करून ३,७८८ सिमकार्ड जप्त केली होती. त्या प्रकरणातही दहशतवादी संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नेटवर्कचा संशय होता. कोंढवा परिसरातील घनदाट वस्ती आणि मजूर वस्त्या यामुळे संशयितांना लपणं अधिक सोयीचं ठरतं. या भागात बांगलादेशी घुसखोर आणि इतर संशयितांचे जाळे सक्रिय असल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली होती.

१९ संशयित व्यक्तींच्या मालमत्तांमध्ये एटीएस आणि पोलिसांचा सर्च- मध्यरात्री १२ नंतर सुरू झालेली ही मोहीम पहाटे ५ वाजेपर्यंत चालू होती. कोंढवा काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यावेळी व्हिसा संपूनही भारतात राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना एटीएसनं ताब्यात घेतलं. तीन दिवसापासून एटीएस संशयितांच्या हालचालीवर नजर ठेवून कारवाई सुरू होती. अशोका बिल्डिंग या ठिकाणी दुसऱ्या मजल्यावर सिद्दिकीच्या घरात कारवाई करण्यात आली. सशंयित हा बंदी घातलेल्या पीएफआय संघटनेचा पदाधिकारी असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. एटीएसनं दिलेल्या माहितीनुसार पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील कोंढवा, खडक, खडकी, वानवडी आणि भोसरी या परिसरातील १९ संशयित व्यक्तींच्या घर आणि कार्यालय येथे सर्च आणि चौकशी सुरू आहे.

Last Updated : October 9, 2025 at 1:21 PM IST

TAGGED:

ATS RAID KONDHWA SUSPECTSTERROR NETWORK INVESTIGATIONSUSPECTED TERRORISTS DETAINEDपुणे कोंढवा एटीएस छापाPUNE ATS NEWS

