ठाणे : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंबईत उपोषण सुरू केलय. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा शनिवारी दुसरा दिवस आहे. आंदोलनासाठी महाराष्ट्रातून लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झालेत. यामुळं दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. यादरम्यान मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबईत सुरू असणाऱ्या मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया देत मराठा आरक्षणाचा चेंडू एकनाथ शिंदे यांच्या कोर्टात ढकलला.
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला प्रश्न : "मागच्यावेळी मराठा मोर्चा आणि मनोज जरांगे पाटील नवी मुंबईपर्यंत आले होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी व्यासपीठावर जाऊन आश्वासन दिलं, तसंच गुलाल उधळला. मग आता पुन्हा मराठा मोर्चा मुंबईत आला त्यामुळं आरक्षणाबद्दल एकनाथ शिंदेंना विचारा," असं म्हणत राज ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणुकांसाठी तयारा रहा : "शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडं कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी आहे. याचा फायदा घेत आगामी पालिका निवडणुकीला सामोरे जाऊ," या असं सूचक वक्तव्य ठाण्यात झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीला राज ठाकरे यांनी केलं. यावेळी त्यांनी पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना आगामी पालिका निवडणुकांसाठी तयार राहण्याचा सल्ला दिला. तसंच व्होट चोरीचा अभ्यास करा. वेगवेगळ्या टीम तयार करून मतदार यादीवर काम करण्याचा सल्ला कार्यकर्त्यांना देत राज ठाकरे यांनी पुन्हा बैठक घेणार असल्याचं सांगितलं.
राज ठाकरेंनी घेतलं अभिजीत पानसेंच्या गणरायचं दर्शन : शनिवारी सकाळी गणरायाचं दर्शन घेऊन राज ठाकरे ठाण्यातील सीकेपी हॉलमध्ये कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यासाठी हजर झाले. तासाभराच्या बैठकीत राज ठाकरे यांनी माध्यमांना प्रवेश नाकारला. एका तासाचा मेळावा आणि बैठकीनंतर राज ठाकरे यांनी अभिजित पानसे यांच्या घरातील गणरायाचं दर्शन घेतलं. यावेळी पक्षातील महिला पदाधिकारी यांच्या मुलीचा वाढदिवस असल्याचं समजल्यावर तिला राज ठाकरेंनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
ऐन गणेशोत्सवात बैठक : सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. यादरम्यान राज ठाकरे यांनी गणेशोत्सावात कार्यकर्त्यांना कामाला लागा असा संदेश दिला. तसंच तळागाळातील मतदारापर्यंत पोहचा असा आदेश कार्यकर्त्यांना दिला. "सण-उत्सवांच्या माध्यमातून मतदारापर्यंत पोहचणं सोपं असतं. त्यामुळं या संधीचा फायदा घ्या. या संधीचा उपयोग आपल्याला निवडणुकीत होऊ शकतो," असं राज ठाकरे यांनी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सांगितलं.
