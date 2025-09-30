आशिया कप विजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं देवनारमधील घरी जंगी स्वागत

ETV Bharat / state

मुंबई : आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तानच्या संघाचा धुव्वा उडवत भारताला विजय मिळवून देणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचं त्याच्या मुंबईतील देवनार येथील निवासस्थानी जल्लोषात स्वागत करण्यात आलंय. या विजयी कामगिरीनंतर सूर्यकुमार यांच्या चाहत्यांनी आणि परिसरातील नागरिकांनी उत्साहात त्याचं अभिनंदन केले. यावेळी त्याच इमारतीत राहणारे माजी खासदार राहुल रमेश शेवाळे यांनी सोसायटीतील पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिकांसमवेत सूर्यकुमारचं शाल, पुष्पहार आणि तिरंगा देऊन सत्कार केला.

पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघानं दमदार कामगिरी : सूर्यकुमार यांनी या स्वागतानंतर शेवाळे यांच्या घरी विराजमान झालेल्या दुर्गामातेचे आशीर्वाद घेतले. यावेळी त्यांनी चाहत्यांसोबत फोटो सेशनही केलं. आशिया कपमधील भारताच्या विजयानं सूर्यकुमारच्या नेतृत्व कौशल्याची आणि संघाच्या एकजुटीची चुणूक दाखवली. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघानं दमदार कामगिरी करत विजय मिळवला, ज्यामुळं सूर्यकुमार यांच्या कर्णधारपदाची प्रशंसा सर्वत्र होत आहे. या स्पर्धेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं आक्रमक आणि संयमित खेळाचं प्रदर्शन केलं, ज्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघांना आव्हान देणं कठीण झालंय.

चाहत्यांचे मानले आभार : स्वागत समारंभादरम्यान सूर्यकुमार यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, "घरी येऊन खूप छान वाटत आहे. आमच्या खेळाडूंनी अतिशय चांगली कामगिरी केली. आज देवीचे आशीर्वाद घेतले. कधीकधी दवापेक्षा दुवांची गरज अधिक असते." त्यांच्या या विनम्र आणि भावनिक प्रतिक्रियेमुळे उपस्थितांमध्ये त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. सूर्यकुमार यांनी यावेळी आपल्या चाहत्यांचे आणि परिसरातील नागरिकांचे आभार मानले.

सूर्यकुमार यांच्या कामगिरीचे कौतुक : माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनीही यावेळी सूर्यकुमार यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "सूर्यकुमार यांनी आपल्या नेतृत्वाने आणि खेळाने देशाचे नाव उंचावले आहे. आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे." या स्वागत समारंभात स्थानिक नागरिकांनी तिरंगा झेंडा हातात घेऊन सूर्यकुमार यांना पाठिंबा दर्शवला आणि त्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा केला. ढोल ताशांच्या गजरात सूर्यकुमार यादवची मिरवणूक काढण्यात आली. त्यात देवनार परिसरातील नागरिक मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले.

