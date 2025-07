ETV Bharat / state

"वारीत तलवारी घेऊन घुसलेल्या धारकऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणावं का?"- 'विद्रोही'चा मनीषा कायंदेंना सवाल - ASHADHI WARI 2025

विद्रोहींची मनीषा कायंदे यांच्यावर टीका ( Source- ETV Bharat Reporter/Graphics )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 4, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 9:35 AM IST 2 Min Read

सातारा - शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी आषाढी वारीमध्ये अर्बन नक्षलवादी घुसल्याचा आरोप केल्यानंतर विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीनं त्यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे. तसंच वारकरी परंपरेत नसताना तलवारी घेऊन गतवर्षी वारीमध्ये घुसलेल्या धारकऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणावं का? असा खोचक सवालही केला आहे.

वारीत अर्बन नक्षलवादी घुसल्याचा आरोप- सत्ताधारी महायुतीच्या शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानपरिषदेत बोलताना आषाढी वारीमध्ये अर्बन नक्षलवादी घुसल्याचा आरोप केला. त्याचा विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे प्रवक्ते कॉ. अविनाश कदम आणि 'वारी समतेची' या पुस्तकाचे लेखक कॉ. विजय मांडके यांनी विधानपरिषदेच्या आमदार कायंदे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. सत्ताधाऱ्यांनीच वारीमधील संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार तसंच पथनाट्यावरून मनीषा कायंदे यांना टीका करायला लावलल्याचा आरोपही 'विद्रोही'नं केला आहे. अर्बन नक्षलवादाचा बाऊ करू नका- जनसुरक्षा विधेयक संमत करण्यासाठी सत्ताधारी अर्बन नक्षलवादाचा उगाचच बाऊ करत आहेत. जनसुरक्षा विधेयकाची किती गरज आहे. हे दाखवण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांकडून मनीषा कायंदे यांना बोलायला लावले असल्याचा विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचा आरोप आहे.

