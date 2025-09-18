ETV Bharat / state

एसटीचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित; गणपतीमध्ये 6 लाख कोकणवासीयांचा एसटीनं सुखरूप प्रवास - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

लाखो कोकणवासीयांना सुखरूप घेऊन जाणारे आमचे बहाद्दर चालक-वाहक त्यांना मदत करणारे यांत्रिक कर्मचारी आणि मार्गदर्शन करणारे पर्यवेक्षक -अधिकारी अभिनंदनास पात्र आहेत, असं प्रताप सरनाईक म्हणालेत.

6 lakh Konkan residents travel safely by ST during Ganpati - Transport Minister Pratap Sarnaik
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 12:18 PM IST

मुंबई : गणपती उत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघर क्षेत्रातून सुमारे 5 लाख 96 हजारांपेक्षा जास्त कोकणवासीयांनी एसटीने सुखरूप प्रवासाचा आनंद घेतला. यातून एसटीला सुमारे 23 कोटी 77 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. तसेच आपापल्या गावी, वाड्या-वस्त्यावर या लाखो कोकणवासीयांना सुखरूप घेऊन जाणारे आमचे बहाद्दर चालक-वाहक त्यांना मदत करणारे यांत्रिक कर्मचारी आणि मार्गदर्शन करणारे पर्यवेक्षक -अधिकारी अभिनंदनास पात्र आहेत, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केलंय.

एसटीचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित : यंदा गणपती उत्सवासाठी एसटीद्वारे कोकणवासीयांसाठी 5 हजार जादा एसटी बसेसची सोय करण्यात आली होती. या बसेसद्वारे 15 हजार 388 फेऱ्यातून 5 लाख 96 हजार प्रवाशांनी सुरक्षित प्रवास केला. अर्थात एसटी महामंडळाने या प्रवाशांची सुरक्षित आणि अपघात विरहित वाहतूक करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केलाय. 23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या काळामध्ये चालवलेल्या या वाहतुकीमध्ये एसटी प्रशासनाने सुयोग्य नियोजनाच्या आधारे गेल्या अनेक वर्षातील सर्व विक्रम मोडून काढत यंदा तब्बल 5000 बसेसद्वारे 5 लाख 96 हजारांपेक्षा जास्त प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक केली आहे. अर्थात यासाठी राज्यभरातील विविध आगारातून आलेले 10 हजारांपेक्षा जास्त चालक-वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे अधिकारी यांनी विविध अडचणींना धैर्याने सामोरे जात एवढी प्रचंड वाहतूक सुरक्षित पार पाडली, खरं तर ते कौतुकास्पद आहे, असंही मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या काळात एसटीची वाहतूक सुरळीत : गणपती उत्सवामध्ये कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची गर्दी असते. अनेकदा रेल्वेचं आरक्षण मिळत नाही, अशा वेळी लाल परीच त्यांच्या मदतीला धावून येते. त्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाकडूनही कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. कोकणातील गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा म्हणून 23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या काळात एसटीची वाहतूक सुरळीत करण्याबरोबरच बसस्थानक आणि बसथांब्यावर एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत होते. तसेच कोकणातील महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहनदुरुस्ती पथक देखील तैनात करण्यात आली होती. नादुरुस्त बसेस यांना पर्याय म्हणून चिपळूण, महाड आणि माणगाव आगारात 100 बसेस तैनात ठेवल्या होत्या.

