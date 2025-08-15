ETV Bharat / state

बैलगाडा शर्यत बंदीविरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी आमदार खासदारांसह 32 जणांविरोधात अटक वॉरंट - BULLOCK CART RACING BAN

वॉरंटमध्ये भोसरीचे भाजपाचे आमदार महेश लांडगे, खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार बाळा भेगडे यांचा समावेश आहे.

Former MLA from Khed Dilip Mohite
खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

खेड/पुणे - बैलगाडा शर्यत बंदी विरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये सदर प्रकरणात न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने 32 जणांवर अटक वॉरंट काढण्यात आलंय. या अटक वॉरंटमध्ये भोसरीचे भाजपाचे आमदार महेश लांडगे, खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार बाळा भेगडे यांचा समावेश असल्याने सर्वत्र बैलगाडा प्रेमींमध्ये चर्चेला उधाण आलंय.

सर्वच आंदोलकांवर गुन्हे नोंद : दरम्यान 2017 मध्ये पुण्याच्या चाकण येथील पुणे-नाशिक महामार्गावर कोणतीही परवानगी न घेता सर्व पक्षीय नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान सर्वच आंदोलकांवर गुन्हे नोंद झाले होते. त्यावेळी आंदोलनात उपस्थित असणाऱ्या बैलगाडा प्रेमींवर आणि आमदार खासदारांच्या नेतृत्वांतर्गत होत असलेल्या आंदोलनामुळे नाशिक महामार्ग वाहतूक ठप्प झाली होती. वेळीच प्रशासनाने दखल घेऊन या आंदोलनावर स्थगिती आणली होती. कारण प्रशासनास कसल्याही प्रकारची परवानगी आणि कल्पना नसल्याने शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले होते, त्या अभावी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

सर्व आंदोलकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले : कालांतराने बैलगाडा शर्यती संबंधी प्रशासकीय सरकारकडून सर्व गुन्हे माफ केल्याची घोषणादेखील केली होती, परंतु कोर्टाची प्रोसेस आणि कोर्टाला आवश्यक असणारे वटहुकूम आणि त्यापद्धतीचा सरकारी जीआर कोर्टात सादर करावा लागतो. तो आजतागायत झाला नाही आणि या केस संबंधी गुन्हे दाखल झालेले बैलगाडा प्रेमीदेखील उपस्थित राहत नव्हते. त्याअनुषंगाने खेड उपजिल्हा न्यायालयाकडून याविषयी सर्व आंदोलकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले. परंतु या अटक वॉरंटची घोषणा होताच अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी खेड उपजिल्हा न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते (Source- ETV Bharat)

नियमांचे उल्लंघन न करता बैलगाडा शर्यत भरवली पाहिजे : यासंबंधी प्रमुख आठ नेत्यांनी कोर्टात उपस्थिती दर्शवून सदर वॉरंट तोडलेले आहे असे देखील माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. परंतु बैलगाडा शर्यत बंदी उठवण्यासाठी केलेल्या आंदोलकांवरती असलेले गुन्हे मागे घेण्याची सरकारकडून फक्त घोषणाच होती का? यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उभा राहिले आहे. बैलगाडा शर्यतीबाबत दिलीप मोहिते पाटील यांनी बैलगाडा प्रेमींना आव्हान देखील केले आहे. जरी बैलगाडा शर्यत चालू झाली असेल तरी ती शासकीय नियमांचे उल्लंघन न करता बैलगाडा शर्यत भरवली पाहिजे. शासकीय नियमानुसार प्रत्येक गावातल्या यात्रा व जत्रेत असणाऱ्या कार्यक्रमांमध्येच बैलगाडा शर्यतींचा समावेश असावा, कोणाच्याही वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यत भरवणे हे नियमबाह्य आहे. विद्यार्थ्यांनीदेखील बैलगाडी शर्यतीत अभ्यासक्रम बुडवून किंवा शाळेवर दुर्लक्ष करून बैलगाडा शर्यतीत भाग घेऊ नये. हा पारंपरिक असणारा खेळ तेवढ्याच सन्मानाने जोपासावा, असे आवाहनदेखील माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केलंय.

हेही वाचाः

जगातला सगळ्यात मोठा डिस्ट्रीब्युटेड सोलरचा प्रकल्प महाराष्ट्रात, एप्रिल 2026 पर्यंत काम पूर्ण होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यभरात देशाचा 79वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा, रायगडावर फडकला 14x21 फूट आकाराचा भव्य तिरंगा

खेड/पुणे - बैलगाडा शर्यत बंदी विरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये सदर प्रकरणात न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने 32 जणांवर अटक वॉरंट काढण्यात आलंय. या अटक वॉरंटमध्ये भोसरीचे भाजपाचे आमदार महेश लांडगे, खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार बाळा भेगडे यांचा समावेश असल्याने सर्वत्र बैलगाडा प्रेमींमध्ये चर्चेला उधाण आलंय.

सर्वच आंदोलकांवर गुन्हे नोंद : दरम्यान 2017 मध्ये पुण्याच्या चाकण येथील पुणे-नाशिक महामार्गावर कोणतीही परवानगी न घेता सर्व पक्षीय नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान सर्वच आंदोलकांवर गुन्हे नोंद झाले होते. त्यावेळी आंदोलनात उपस्थित असणाऱ्या बैलगाडा प्रेमींवर आणि आमदार खासदारांच्या नेतृत्वांतर्गत होत असलेल्या आंदोलनामुळे नाशिक महामार्ग वाहतूक ठप्प झाली होती. वेळीच प्रशासनाने दखल घेऊन या आंदोलनावर स्थगिती आणली होती. कारण प्रशासनास कसल्याही प्रकारची परवानगी आणि कल्पना नसल्याने शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले होते, त्या अभावी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

सर्व आंदोलकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले : कालांतराने बैलगाडा शर्यती संबंधी प्रशासकीय सरकारकडून सर्व गुन्हे माफ केल्याची घोषणादेखील केली होती, परंतु कोर्टाची प्रोसेस आणि कोर्टाला आवश्यक असणारे वटहुकूम आणि त्यापद्धतीचा सरकारी जीआर कोर्टात सादर करावा लागतो. तो आजतागायत झाला नाही आणि या केस संबंधी गुन्हे दाखल झालेले बैलगाडा प्रेमीदेखील उपस्थित राहत नव्हते. त्याअनुषंगाने खेड उपजिल्हा न्यायालयाकडून याविषयी सर्व आंदोलकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले. परंतु या अटक वॉरंटची घोषणा होताच अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी खेड उपजिल्हा न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते (Source- ETV Bharat)

नियमांचे उल्लंघन न करता बैलगाडा शर्यत भरवली पाहिजे : यासंबंधी प्रमुख आठ नेत्यांनी कोर्टात उपस्थिती दर्शवून सदर वॉरंट तोडलेले आहे असे देखील माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. परंतु बैलगाडा शर्यत बंदी उठवण्यासाठी केलेल्या आंदोलकांवरती असलेले गुन्हे मागे घेण्याची सरकारकडून फक्त घोषणाच होती का? यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उभा राहिले आहे. बैलगाडा शर्यतीबाबत दिलीप मोहिते पाटील यांनी बैलगाडा प्रेमींना आव्हान देखील केले आहे. जरी बैलगाडा शर्यत चालू झाली असेल तरी ती शासकीय नियमांचे उल्लंघन न करता बैलगाडा शर्यत भरवली पाहिजे. शासकीय नियमानुसार प्रत्येक गावातल्या यात्रा व जत्रेत असणाऱ्या कार्यक्रमांमध्येच बैलगाडा शर्यतींचा समावेश असावा, कोणाच्याही वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यत भरवणे हे नियमबाह्य आहे. विद्यार्थ्यांनीदेखील बैलगाडी शर्यतीत अभ्यासक्रम बुडवून किंवा शाळेवर दुर्लक्ष करून बैलगाडा शर्यतीत भाग घेऊ नये. हा पारंपरिक असणारा खेळ तेवढ्याच सन्मानाने जोपासावा, असे आवाहनदेखील माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केलंय.

हेही वाचाः

जगातला सगळ्यात मोठा डिस्ट्रीब्युटेड सोलरचा प्रकल्प महाराष्ट्रात, एप्रिल 2026 पर्यंत काम पूर्ण होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यभरात देशाचा 79वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा, रायगडावर फडकला 14x21 फूट आकाराचा भव्य तिरंगा

Last Updated : August 15, 2025 at 5:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MLAMPBULLOCK CART RACINGदिलीप मोहिते पाटीलBULLOCK CART RACING BAN

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.