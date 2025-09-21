ETV Bharat / state

सैन्य दलात भरतीचे आमिष दाखवून दोन भावांची पावणे चार लाखांची फसवणूक, आर्मी जवानाला अटक

सैन्य दलात भरतीचे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या जवानाला पुण्यातून ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे.

आरोपीसह कारवाई करणारे पोलीस पथक
आरोपीसह कारवाई करणारे पोलीस पथक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 11:28 PM IST

सातारा - सैन्य दलात क्लार्क म्हणून भरती करण्याच्या आमिषाने पावणेचार लाख रुपये घेऊन दोन भावांची फसवणूक करणाऱ्या प्रदीप विठ्ठल काळे (वय 28, रा. कोळे, ता. कराड) या जवानाला सातारा ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला चार दिवस पोलीस कोठडी सुनावली आहे. संबंधित जवानाने आणखी कोणाची फसवणूक केली असल्यास जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी केलं आहे.


स्वप्न पूर्तीसाठी पैसे दिले आणि फसले - सातारा ग्रामीण पोलिसांनी सांगितलं की, संशयित आरोपी प्रदीप काळे याने रितेश नितीन जाधव (रा. नेले किडगाव, ता. जि. सातारा) याची भेट घेतली. आर्मीच्या एएमसी युनिटमध्ये क्लार्क पदाची भरती सुरू आहे. तुमचे भरतीचे काम होईल, पण पैसे द्यावे लागतील, असं आमिष दाखवलं. वयोमर्यादा संपणार असल्याने आर्मीमध्ये भरती होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रितेश आणि त्याचा भाऊ आयुष यांनी वेळोवेळी ऑनलाईन तसंच आरटीजीएसद्वारे 3 लाख 70 हजार रुपये संशयिताच्या बँक खात्यावर वर्ग केले.


दोघांचाही मोबाईल नंबर केला ब्लॉक - पैसे दिल्यानंतर भरतीबाबत विचारणा केल्यावर तुमचे काम सुरू आहे. दोन दिवसात तुमचे मेडीकल पत्र येईल, असं तो फिर्यादीला सांगत राहिला. थोडे दिवस गेल्यावर त्याने फोन घेणे बंद केले. त्याच्या घरी संपर्क केल्यावर 'तुमचे तुम्ही पाहून घ्या', असे उत्तर मिळाले. संशयित आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे द्यायला सुरुवात केली. तसंच दोघांचाही मोबाईल नंबर ब्लॉक केला. त्यानंतर त्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.

दोन महिन्यापासून कामावर गैरहजर - सातारा ग्रामीण पोलिसांनी संशयित आरोपीला पुणे येथून ताब्यात घेऊन अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने चार दिवस पोलीस कोठडी सुनावली. संशयित आरोपी हा आर्मीमध्ये जीएनआर गनर या पदावर कार्यरत होता. गेल्या दोन महिन्यापासून तो कामावर गैरहजर असल्याची माहिती समोर आली आहे.



फसवणुकीमुळे चुलत भावाने केली होती आत्महत्या - प्रदीप काळे याच्यावर कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात देखील फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. सैन्य दलातील भरतीसाठी ९ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याने सख्ख्या चुलत भावाने मोबाईल स्टेटस ठेवून दोन वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती. त्या गुन्ह्यात आरोपी प्रदीप काळे हा अनेक दिवस तुरुंगात होता.

