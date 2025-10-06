हैदराबाद गॅझेटिअरविरोधातील याचिका सुनावणीस योग्य आहेत का? हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांना सवाल
राज्य सरकारचा 2 सप्टेंबरला आलेला नवा अध्यादेश हा केवळ मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी असल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आलाय.
Published : October 6, 2025 at 12:58 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाविरोधातील याचिकांवर उद्या मंगळवारी सविस्तर सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टान निश्चित केलंय. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारनं 2 सप्टेंबर रोजी काढला असून, या अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात. मात्र हा जनहिताचा प्रश्न नाही, यात जनहित याचिका दाखल होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एकाच मुद्द्यावर विविध जनहित याचिका दाखल करून काय साध्य होणार आहे? असा सवालदेखील हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना विचारला होता. त्यानुसार यासंदर्भातील सर्व याचिकाकर्त्यांना सुधारणेची अखेरची संधी देत यावर मंगळवारी सविस्तर सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं सोमवारी निश्चित केलंय.
याचिकाकर्त्यांनी यचिकेत सुधारणा करण्याकरिता मागितली परवानगी - राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर प्रवर्गांना फटका बसणार आहे. मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला असतानाही त्याला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात असल्याने ओबीसी समाजातील बांधवांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा करत हायकोर्टात शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवक संघटना तसेच मराठा मावळा असोसिएशन यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र याला रिट याचिकेत बदलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी तळेकरांकडून करण्यात आलीय. तर मंगेश ससाणे यांनीही पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितलीय, तर यासंदर्भात काही रिट याचिकाही हायकोर्टात दाखल आहेत.
काय आहेत याचिका? - या याचिकांद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलंय. मराठा समाज हा मागास नाही. तसेच कुणबी आणि मराठा हे एक नसून दोन भिन्न प्रवर्ग आहेत. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग यांनी यापूर्वी अभ्यासाअंती हा निष्कर्ष देत मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. तसेच राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानंही वर्ष 1999 मध्ये अभ्यासाअंती मराठा आणि कुणबी एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. मात्र असं असतानाही राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांत विविध अध्यादेश जारी करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतंय. राज्य सरकारचा 2 सप्टेंबरचा नवा अध्यादेश हा मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी असला तरी तो बेकायदेशीर आहे. मराठा नेते मनोज जरांगेंनी ऐन सणासुदीच्या काळात मुंबईत येऊन केलेल्या आंदोलनाच्या दबावात राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार मराठा समाजातील इच्छुकांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय या अध्यादेशातून घेतल्याचा आरोप या याचिकांतून करण्यात आलाय.
